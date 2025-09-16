«پيتت اۋرۋحاناسى» سەريالى ەممي سىيلىعىنىڭ جەڭىمپازى اتاندى
استانا. KAZINFORM - لوس- انجەلەستە تەلەديدار ونەرى سالاسىنداعى جەتىستىكتەرى ءۇشىن 77- «ەممي» سىيلىعىن تابىستاۋ ءراسىمى ءوتتى. «پيتت اۋرۋحاناسى» تۋىندىسى ۇزدىك درامالىق سەريال اتاندى، دەپ حابارلايدى DW.
15 ەپيزودتان تۇراتىن فيلم پيتتسبۋرگ اۋرۋحاناسىنىڭ جەدەل جاردەم بولمەسىندە وتەدى.
گولليۆۋدتا تۇسىرىلگەن «ستۋديا» كومەديالىق سەريالى ۇزدىك دەپ تانىلسا، قىلمىستى ءارتۇرلى قىرىنان كورسەتەتىن ءتورت بولىمنەن تۇراتىن جاس ءوسپىرىم قىزدى سىنىپتاسى ولتىرگەن وقيعانى باياندايتىن «بريتاندىق جاس ءوسپىرىم» فيلمى ۇزدىك ميني-سەريال دەپ تانىلدى.
نوا ۋايل «پيتت اۋرۋحاناسى» فيلمىندەگى ءرولى ءۇشىن «ۇزدىك درامالىق اكتەر» اتاندى. بريت لاۋەر (سيەۆەرانس) درامالىق سەريالداعى ۇزدىك ايەل ءرولىن جەڭىپ الدى. «ستۋديا» فيلمىندەگى ءرولى ءۇشىن سەت روگەن كومەديالىق سەريالداعى ۇزدىك اكتەر اتاندى، ال دجين سمارت «ۇزدىك اكتريسا» اتاندى.
شاعىن سەريالداعى ۇزدىك ەر ادام ءرولىن «The Studio» فيلمىنەن ستيۆەن گرەم، ال كريستين ميليوتي («پينگۆين» ) شاعىن سەريالداعى ۇزدىك ايەل ءرولىن جەڭىپ الدى.
«ستۋديا» ساتيرالىق سەرياسى ءوزىنىڭ دەبيۋتتىك ماۋسىمىندا بارلىعى 13 «ەممي» سىيلىعىن جەڭىپ الىپ، كومەديالىق سەريالدار بويىنشا جاڭا رەكورد ورناتتى.
تاريحتا «ەممي» سىيلىعىنىڭ ەڭ جاس يەگەرى 15 جاستاعى وۋەن كۋپەر بولدى، ول «مينيسەريالداعى ەكىنشى پلانداعى ۇزدىك اكتەر» جۇلدەسىن جەڭىپ الدى. كۋپەر «جاس ءوسپىرىم» فيلمىندە 13 جاسار ءولتىرۋشى ءرولىن وينادى، ول بارلىعى سەگىز ماراپاتقا يە بولدى.
«ەممي» ماراپاتتارىن جىل سايىن سەريالدار مەن تەلەباعدارلامالارداعى جەتىستىكتەرى ءۇشىن ا ق ش تەلەۆيزيالىق اكادەمياسى تابىس ەتەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن «گرەممي» سىيلىعىنىڭ ەكى مارتە يەگەرى ۋولتەر افاناسەفف تۇركىستانعا كەلگەنىن جازعانبىز.