مەديتسينا ماماندارىنىڭ جالاقىسىن وسىرۋگە 33 ميلليارد تەڭگە ءبولىندى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ مەديتسينا قىزمەتكەرى كۇنىنە ارنالعان سالتاناتتى ءىس- شارادا دارىگەرلەردى الەۋمەتتىك قولداۋ شارالارى تۋرالى باياندادى.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، مەملەكەت دارىگەرلەردى قۇقىقتىق تۇرعىدان قورعاۋمەن قاتار، ولاردىڭ الەۋمەتتىك جاعدايىن جاقسارتۋعا باسا ءمان بەرەدى.
- سوڭعى ءۇش جىلدا سالا ماماندارىنا كورسەتىلەتىن مەملەكەتتىك قولداۋدىڭ كولەمى 7 ەسە ۇلعايدى. مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنىڭ جالاقىسى كەزەڭ- كەزەڭىمەن كوتەرىلىپ كەلەدى. تەك بيىلدىڭ وزىندە بۇل ماقساتقا قازىنادان 33 ميلليارد تەڭگە ءبولىندى. وسىنداي شارالاردىڭ ارقاسىندا مەديتسينا سالاسىنداعى كادرلىق احۋال دا تۇراقتالا ءتۇستى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
سونداي-اق شالعاي اۋىلداردا ەڭبەك ەتەتىن دارىگەرلەرگە ەرەكشە قولداۋ كورسەتىلۋدە. ولارعا ءبىر رەتتىك كوتەرمە تولەمدەر بەرىلىپ جاتىر. اتاپ ايتقاندا، بىلتىر 530 مامانعا جالپى سوماسى 4,5 ميلليارد تەڭگە قارجى بولىنگەن.
سونداي-اق، پرەزيدەنت ۇكىمەتكە ەلدەگى دەنساۋلىق ساقتاۋ عيماراتتارىن جاڭارتۋدى تاپسىردى.
مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇكىمەتكە تۇتاس دەنساۋلىق ساقتاۋ ينفراقۇرىلىمىنا اۋقىمدى رەنوۆاتسيا جۇرگىزۋ جونىندە تاپسىرما بەردى.
- اۋىلدا دەنساۋلىق ساقتاۋدى جاڭعىرتۋ» ۇلتتىق جوباسىنىڭ ءبىرىنشى كەزەڭى ءساتتى ىسكە اسىرىلدى. 2023 -جىلدان باستاپ جاڭادان 655 باستاپقى مەديتسينالىق-سانيتارلىق كومەك كورسەتۋ نىسانى سالىندى. بيىل 32 اۋداندىق اۋرۋحانانى جاڭعىرتۋ جۇمىستارى اياقتالادى. بۇل ازاماتتاردى تۇرعىلىقتى جەردە ساپالى مەديتسينالىق كومەكپەن قامتاماسىز ەتەدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
سونىمەن بىرگە، ەلوردادا جانە وڭىرلەردە مامانداندىرىلعان عىلىمي ينستيتۋتتار مەن كوپبەيىندى اۋرۋحانالار، زاماناۋي ەمحانالار جانە پەريناتالدى ورتالىقتار بوي كوتەرىپ كەلەدى.
- دەگەنمەن الداعى جۇمىس - اۋقىمدى. ەلىمىزدە پايدالانۋ مەرزىمى الدەقاشان ءوتىپ كەتكەن 14 مىڭنان اسا نىسان ءالى دە قىزمەت كورسەتىپ تۇر. سوندىقتان ۇكىمەت بۇكىل دەنساۋلىق ساقتاۋ ينفراقۇرىلىمىنا اۋقىمدى رەنوۆاتسيا جۇرگىزىپ، ولاردىڭ ماتەريالدىق- تەحنيكالىق بازاسىن جاڭعىرتۋى قاجەت، - دەدى پرەزيدەنت.
ايتا كەتەيىك، اقوردادا پرەزيدەنت مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىن كاسىبي مەرەكەسىمەن قۇتتىقتادى. ەلىمىزدە ماۋسىمنىڭ ءار ءۇشىنشى جەكسەنبىسى - مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى. بۇل كۇندى اتاپ ءوتۋ ق ر پرەزيدەنتىنىڭ 1998 -جىلعى جارلىعىمەن بەلگىلەنگەن.
جاڭا كونستيتۋتسيادا «ۇلت ساۋلىعى» ۇعىمىنا العاش رەت نازار اۋدارىلدى.
پرەزيدەنت مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنە كۇش كورسەتكەن ادامداردى قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋ تۋرالى دا پىكىر ءبىلدىردى.
سونداي-اق، مەملەكەت باسشىسى قوعامدىق ورىنداردا ادەپ ساقتاۋ ماسەلەسىن كوتەردى.
بيىلدىڭ وزىندە مەديتسينا ماماندارىنىڭ جالاقىسىن وسىرۋگە 33 ميلليارد تەڭگە بولىنگەن.