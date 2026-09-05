ۆيتسە-پرەزيدەنت مەملەكەت باسشىسىنىڭ باستامالارىن جۇزەگە اسىرۋ جونىندە كەڭەس وتكىزدى
استانا. KAZINFORM - اقوردادا ۆيتسە-پرەزيدەنت ەرلان قاريننىڭ توراعالىعىمەن ىشكى ساياساتتىڭ نەگىزگى باعىتتارى جونىندە جۇمىس كەڭەسى ءوتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
اقوردادا ۆيتسە-پرەزيدەنت ەرلان قاريننىڭ توراعالىعىمەن ىشكى ساياساتتىڭ نەگىزگى باعىتتارى جونىندە جۇمىس كەڭەسى ءوتتى. جيىنعا پرەزيدەنت اكىمشىلىگى قۇرىلىمدىق بولىمشەلەرىنىڭ، الەۋمەتتىك-مادەني جانە اقپاراتتىق بلوكتارعا جاۋاپتى ورتالىق مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ باسشىلارى قاتىستى.
كەڭەستە پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قوعامدىق بىرلىكتى نىعايتۋعا، كونستيتۋتسيالىق قۇندىلىقتار مەن قاعيداتتاردى ناسيحاتتاۋعا باعىتتالعان باستامالارىنىڭ ىسكە اسىرىلۋ بارىسى قارالدى.
«زاڭ جانە ءتارتىپ» قاعيداتىن ىلگەرىلەتۋگە، «تازا قازاقستان» جوباسىن جۇزەگە اسىرۋعا، «ادال ازامات» قۇندىلىقتارىن ورنىقتىرۋعا قاتىستى ناقتى شارالار پىسىقتالدى.
ەرلان قارين مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن قابىلدانعان ىشكى ساياساتتىڭ نەگىزگى قاعيداتتارى، قۇندىلىقتارى مەن باعىتتارى بەكىتىلگەن تۇجىرىمدامالىق قۇجات مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ ىشكى ساياسات سالاسىنداعى جۇمىسىنىڭ مازمۇندىق نەگىزى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
اتالعان قۇجاتتا مەملەكەتتىك اپپارات جۇمىسىنىڭ باسىم باعىتتارى ايقىندالعان: اشىق ءارى تۇراقتى قوعامدىق ديالوگتى جولعا قويۋ، ەتنوسارالىق جانە كونفەسسياارالىق كەلىسىمدى ودان ءارى نىعايتۋ، مەملەكەتتىڭ جاستار، اقپارات جانە مادەني- گۋمانيتارلىق سالاداعى ساياساتىن ءتيىمدى جۇرگىزۋ.
جيىن قورىتىندىسى بويىنشا ەرلان قارين مەملەكەت باسشىسىنىڭ ىشكى ساياسات سالاسىنداعى باستامالارىن جۇزەگە اسىرۋعا ارنالعان كەڭەس تۇراقتى تۇردە وتكىزىلەتىنىن ايتىپ، جاۋاپتى مەملەكەتتىك ورگاندارعا ناقتى تاپسىرمالار بەردى.