ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    15:54, 24 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    ۆيتسە-پرەزيدەنتكە قويىلاتىن تالاپتاردىڭ ۇلگىسى جاريالاندى - كونستيتۋتسيالىق رەفورما

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنتتىڭ قۇقىقتىق ماسەلەلەر جونىندەگى كومەكشىسى ەرجان جيەنبايەۆ ەلىمىزدە ەنگىزىلەتىن جاڭا ينستيتۋت - ۆيتسە-پرەزيدەنتتىڭ وكىلەتتىگىنە قاتىستى كونستيتۋتسيالىق وزگەرىستەر تۋرالى ايتىپ بەردى.

    Карин
    Фото: Конституционный Суд

    كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ ءبىرىنشى وتىرىسىندا پرەزيدەنت كومەكشىسى جاڭا اتا زاڭعا مىناداي نەگىزگى قاعيدالاردى ەنگىزۋدى ۇسىندى:

    - ۆيتسە-پرەزيدەنتتى قۇرىلتايدىڭ كەلىسىمىمەن (جالپى دەپۋتاتتار سانىنىڭ كوپشىلىك داۋىسىمەن) پرەزيدەنت تاعايىندايدى. بۇل ءتاسىل ق ر پرەمەر-ءمينيسترىن تاعايىنداۋ راسىمىنە سايكەس كەلەدى.

    - ۆيتسە-پرەزيدەنتتى قىزمەتىنەن پرەزيدەنت بوساتاتىن بولادى.

    سونىمەن بىرگە، كونستيتۋتسيادا ۆيتسە-پرەزيدەنتتىڭ وكىلەتتىكتەرىنە قاتىستى مىناداي نەگىزگى قاعيدالاردى كورسەتۋ ۇسىنىلدى:

    ۆيتسە-پرەزيدەنت:

    - پرەزيدەنتتىڭ تاپسىرماسى بويىنشا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ حالىقارالىق قاتىناستارداعى مۇددەلەرىن بىلدىرەدى؛

    - قۇرىلتايمەن، ۇكىمەتپەن جانە وزگە دە مەملەكەتتىك ورگاندارمەن ءوزارا ءىس-قيمىل بارىسىندا پرەزيدەنتتىڭ اتىنان وكىلدىك ەتەدى.

    - سونىمەن بىرگە، ۆيتسە-پرەزيدەنت قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى اتىنان قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جانە شەتەلدەردىڭ قوعامدىق-ساياسي، عىلىمي جانە مادەني-اعارتۋشىلىق ۇيىمدارىمەن قارىم-قاتىناس ورناتادى.

    - ۆيتسە-پرەزيدەنت وكىلدى ورگاننىڭ دەپۋتاتى بولماۋعا، وزگە دە اقىلى لاۋازىمداردى اتقارماۋعا جانە كاسىپكەرلىك قىزمەتتى جۇزەگە اسىرماۋعا ءتيىس.

    - ءوز وكىلەتتىكتەرىن جۇزەگە اسىرۋ كەزەڭىندە ۆيتسە-پرەزيدەنت ساياسي پارتيانىڭ مۇشەسى بولماۋعا ءتيىس. مۇنداي ءتارتىپ ساياسي باسەكەلەستىكتى ارتتىرۋعا جانە بارلىق پارتيالاردىڭ دامۋى ءۇشىن تەڭ جاعدايدى قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان ۇستانىمعا سايكەس كەلەدى.

    ۆيتسە-پرەزيدەنتتىڭ وزگە دە وكىلەتتەرى پرەزيدەنت ايقىندايدى جانە ۆيتسە-پرەزيدەنت ينستيتۋتىنىڭ ەنگىزىلۋىنە بايلانىستى كونستيتۋتسيادان مەملەكەتتىك كەڭەسشى تۋرالى نورمالار الىنىپ تاستالادى.

    ايتا كەتەيىك، Jibek Joly ارناسى كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ ءبىرىنشى وتىرىسىن تىكەلەي ەفيردە كورسەتەدى.

    مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ V وتىرىسىندا نەكە ينستيتۋتىن «ەر مەن ايەلدىڭ ەرىكتى، رەسمي وداعى» دەپ زاڭمەن بەكىتۋدى ۇسىنعان ەدى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
