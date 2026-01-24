ۆيتسە-پرەزيدەنتكە قويىلاتىن تالاپتاردىڭ ۇلگىسى جاريالاندى - كونستيتۋتسيالىق رەفورما
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنتتىڭ قۇقىقتىق ماسەلەلەر جونىندەگى كومەكشىسى ەرجان جيەنبايەۆ ەلىمىزدە ەنگىزىلەتىن جاڭا ينستيتۋت - ۆيتسە-پرەزيدەنتتىڭ وكىلەتتىگىنە قاتىستى كونستيتۋتسيالىق وزگەرىستەر تۋرالى ايتىپ بەردى.
كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ ءبىرىنشى وتىرىسىندا پرەزيدەنت كومەكشىسى جاڭا اتا زاڭعا مىناداي نەگىزگى قاعيدالاردى ەنگىزۋدى ۇسىندى:
- ۆيتسە-پرەزيدەنتتى قۇرىلتايدىڭ كەلىسىمىمەن (جالپى دەپۋتاتتار سانىنىڭ كوپشىلىك داۋىسىمەن) پرەزيدەنت تاعايىندايدى. بۇل ءتاسىل ق ر پرەمەر-ءمينيسترىن تاعايىنداۋ راسىمىنە سايكەس كەلەدى.
- ۆيتسە-پرەزيدەنتتى قىزمەتىنەن پرەزيدەنت بوساتاتىن بولادى.
سونىمەن بىرگە، كونستيتۋتسيادا ۆيتسە-پرەزيدەنتتىڭ وكىلەتتىكتەرىنە قاتىستى مىناداي نەگىزگى قاعيدالاردى كورسەتۋ ۇسىنىلدى:
ۆيتسە-پرەزيدەنت:
- پرەزيدەنتتىڭ تاپسىرماسى بويىنشا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ حالىقارالىق قاتىناستارداعى مۇددەلەرىن بىلدىرەدى؛
- قۇرىلتايمەن، ۇكىمەتپەن جانە وزگە دە مەملەكەتتىك ورگاندارمەن ءوزارا ءىس-قيمىل بارىسىندا پرەزيدەنتتىڭ اتىنان وكىلدىك ەتەدى.
- سونىمەن بىرگە، ۆيتسە-پرەزيدەنت قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى اتىنان قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جانە شەتەلدەردىڭ قوعامدىق-ساياسي، عىلىمي جانە مادەني-اعارتۋشىلىق ۇيىمدارىمەن قارىم-قاتىناس ورناتادى.
- ۆيتسە-پرەزيدەنت وكىلدى ورگاننىڭ دەپۋتاتى بولماۋعا، وزگە دە اقىلى لاۋازىمداردى اتقارماۋعا جانە كاسىپكەرلىك قىزمەتتى جۇزەگە اسىرماۋعا ءتيىس.
- ءوز وكىلەتتىكتەرىن جۇزەگە اسىرۋ كەزەڭىندە ۆيتسە-پرەزيدەنت ساياسي پارتيانىڭ مۇشەسى بولماۋعا ءتيىس. مۇنداي ءتارتىپ ساياسي باسەكەلەستىكتى ارتتىرۋعا جانە بارلىق پارتيالاردىڭ دامۋى ءۇشىن تەڭ جاعدايدى قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان ۇستانىمعا سايكەس كەلەدى.
ۆيتسە-پرەزيدەنتتىڭ وزگە دە وكىلەتتەرى پرەزيدەنت ايقىندايدى جانە ۆيتسە-پرەزيدەنت ينستيتۋتىنىڭ ەنگىزىلۋىنە بايلانىستى كونستيتۋتسيادان مەملەكەتتىك كەڭەسشى تۋرالى نورمالار الىنىپ تاستالادى.
ايتا كەتەيىك، Jibek Joly ارناسى كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ ءبىرىنشى وتىرىسىن تىكەلەي ەفيردە كورسەتەدى.
مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ V وتىرىسىندا نەكە ينستيتۋتىن «ەر مەن ايەلدىڭ ەرىكتى، رەسمي وداعى» دەپ زاڭمەن بەكىتۋدى ۇسىنعان ەدى.