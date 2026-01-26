ۆيتسە-پرەزيدەنتكە قانداي قىزمەت جۇكتەلەدى
استانا. KAZINFORM - كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار جونىندەگى كوميسسيانىڭ ەكىنشى وتىرىسىندا ادىلەت ءمينيسترى ەرلان سارسەمبايەۆ ۆيتسە-پرەزيدەنتكە قانداي قىزمەت جۇكتەلەتىنىن ايتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ۆيتسە-پرەزيدەنت وكىلدى ورگاننىڭ دەپۋتاتى بولۋعا، باسقا دا اقىلى لاۋازىمداردى اتقارۋعا، كاسىپكەرلىك قىزمەتپەن اينالىسۋعا جانە ساياسي پارتيالاردىڭ مۇشەسى بولۋعا قۇقىلى ەمەس. ۆيتسە-پرەزيدەنت ءۇشىن بەلگىلەنگەن شەكتەۋلەر، ونىڭ ىشىندە پارتياعا مۇشە بولماۋى، دەپۋتاتتىق مانداتقا جانە باسقا اقىلى قىزمەتتەرگە تىيىم سالۋ ەلدىڭ اتا زاڭىمەن بەكىتىلگەن تالاپتارعا ۇقساس.
- مۇنداي تالاپتار اتالعان لاۋازىمنىڭ ساياسيلاندىرىلماعان جانە كاسىبي سيپاتتا بولۋىنا ىقپال ەتەدى، - دەدى مينيستر.
ەرلان سارسەمبايەۆتىڭ ايتۋىنشا، ۆيتسە-پرەزيدەنت مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىمەن ەلدىڭ سىرتقى وكىلدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە، نەگىزگى مەملەكەتتىك ينستيتۋتتارمەن ءوزارا ءىس-قيمىل جاساۋعا، سونداي-اق ازاماتتىق قوعاممەن، عىلىمي، مادەني جانە ساراپتامالىق قاۋىمداستىقتارمەن ديالوگتى دامىتۋعا مىندەتتى. بۇل وكىلەتتىكتەر نەگىزگى سيپاتتا بولىپ، قاجەت بولعان جاعدايدا پرەزيدەنت تاراپىنان ناقتىلانۋى مۇمكىن.
ەگەر ۆيتسە- پرەزيدەنت پرەزيدەنتتىك وكىلەتتىكتەردى وزىنە قابىلداي الماسا، وندا ول قۇرىلتاي ءتوراعاسىنا، ال سوڭعىسى دا مۇمكىن بولماسا، پرەمەر- مينيسترگە وتەدى.
- پرەزيدەنتتىك وكىلەتتىكتەردى قابىلداعان تۇلعا سايكەسىنشە ۆيتسە-پرەزيدەنت، قۇرىلتاي ءتوراعاسى، پرەمەر-مينيستر لاۋازىمدارىنان بوساتىلادى. بۇل جاعدايدا بوس مەملەكەتتىك لاۋازىمدار كونستيتۋتسيادا كوزدەلگەن تارتىپپەن الماستىرىلادى. قوعام ءۇشىن بۇل سىرتقى نەمەسە ىشكى جاعدايلارعا قاراماستان تۇراقتىلىقتى جانە مەملەكەتتىڭ زاڭدى جانە جۇيەلى تۇردە ارەكەت ەتەتىندىگىنە تولىق سەنىمدىلىكتى بىلدىرەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى ول.
اۆتور
مارلان جيەمباي