ۆيتسە-پرەزيدەنت ينستيتۋتى بيلىك يەرارحياسىن ءبىرجولا ايقىنداپ بەرەدى - كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ حالىق كەڭەسى قازاقستان حالقى اسسامبلەياسى مەن ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ ستراتەگيالىق فۋنكسيالارىن ورىنداۋدى جالعاستىرادى. بۇل تۋرالى پرەزيدەنتتىڭ قۇقىقتىق ماسەلەلەر جونىندەگى كومەكشىسى ەرجان جيەنبايەۆ كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ العاشقى وتىرىسىندا ايتتى.
- ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ بەسىنشى وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى «بىرنەشە جىل بويى مۇقيات قالىپتاستىرىپ كەلە جاتقان ساياسي قۇرىلىمنىڭ ۇيلەسىمدى ءتۇيىنى» رەتىندە تاريحي ءارى ماڭىزدى ۇسىنىس ايتتى. پرەزيدەنت ءبىرقاتار ەلدە بار ۆيتسە- پرەزيدەنت ينستيتۋتىن ەنگىزۋدى ۇسىندى. مەملەكەت باسشىسىنىڭ ءوزى اتاپ وتكەندەي، «ءبىزدىڭ جاعدايىمىزدا بۇل لاۋازىمدى ەنگىزۋ مەملەكەتتى باسقارۋ پروتسەسىن تۇراقتاندىرادى. سونداي-اق بيلىك يەرارحياسىن ءبىرجولا ايقىنداپ بەرەدى، - دەدى ەرجان جيەنبايەۆ.
سونىمەن بىرگە، رەفورمالاردىڭ جاڭا كەزەڭىندە قوعام دامۋىنىڭ بارلىق ماسەلەسىنە قاتىستى تۇراقتى جالپىۇلتتىق ديالوگ جۇرگىزۋ ءۇشىن اۋقىمدى پلاتفورما رەتىندە قازاقستاننىڭ حالىق كەڭەسىن قۇرۋ ۇسىنىلدى.
- اتالعان ورگان حالقىمىزدىڭ ىنتىماق-بىرلىگىن نىعايتۋعا ىقپال ەتەتىن نەگىزگى قوعامدىق-ساياسي بىرلەستىكتەر مەن قۇرىلىمداردى قوسىپ، قازاقستان حالقى اسسامبلەياسى مەن ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ ستراتەگيالىق فۋنكتسيالارىن ورىنداۋدى جالعاستىرادى. وسى ەكى ماڭىزدى ينستيتۋت بويىنشا نەگىزگى ەرەجەلەر كونستيتۋتسيا دەڭگەيىندە ءتيىستى رەگلامەنتتەۋدى تالاپ ەتەدى، - دەدى پرەزيدەنتتىڭ قۇقىقتىق ماسەلەلەر جونىندەگى كومەكشىسى.
ايتا كەتەيىك، Jibek Joly ارناسى كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ ءبىرىنشى وتىرىسىن تىكەلەي ەفيردە كورسەتەدى.
مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ V وتىرىسىندا نەكە ينستيتۋتىن «ەر مەن ايەلدىڭ ەرىكتى، رەسمي وداعى» دەپ زاڭمەن بەكىتۋدى ۇسىنعان ەدى.