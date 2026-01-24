ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    16:12, 24 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    ۆيتسە-پرەزيدەنت ينستيتۋتى بيلىك يەرارحياسىن ءبىرجولا ايقىنداپ بەرەدى - كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ حالىق كەڭەسى قازاقستان حالقى اسسامبلەياسى مەن ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ ستراتەگيالىق فۋنكسيالارىن ورىنداۋدى جالعاستىرادى. بۇل تۋرالى پرەزيدەنتتىڭ قۇقىقتىق ماسەلەلەر جونىندەگى كومەكشىسى ەرجان جيەنبايەۆ كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ العاشقى وتىرىسىندا ايتتى.

    Ержан Жиенбаев
    Фото: Конституционный Суд

    - ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ بەسىنشى وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى «بىرنەشە جىل بويى مۇقيات قالىپتاستىرىپ كەلە جاتقان ساياسي قۇرىلىمنىڭ ۇيلەسىمدى ءتۇيىنى» رەتىندە تاريحي ءارى ماڭىزدى ۇسىنىس ايتتى. پرەزيدەنت ءبىرقاتار ەلدە بار ۆيتسە- پرەزيدەنت ينستيتۋتىن ەنگىزۋدى ۇسىندى. مەملەكەت باسشىسىنىڭ ءوزى اتاپ وتكەندەي، «ءبىزدىڭ جاعدايىمىزدا بۇل لاۋازىمدى ەنگىزۋ مەملەكەتتى باسقارۋ پروتسەسىن تۇراقتاندىرادى. سونداي-اق بيلىك يەرارحياسىن ءبىرجولا ايقىنداپ بەرەدى، - دەدى ەرجان جيەنبايەۆ.

    سونىمەن بىرگە، رەفورمالاردىڭ جاڭا كەزەڭىندە قوعام دامۋىنىڭ بارلىق ماسەلەسىنە قاتىستى تۇراقتى جالپىۇلتتىق ديالوگ جۇرگىزۋ ءۇشىن اۋقىمدى پلاتفورما رەتىندە قازاقستاننىڭ حالىق كەڭەسىن قۇرۋ ۇسىنىلدى.

    - اتالعان ورگان حالقىمىزدىڭ ىنتىماق-بىرلىگىن نىعايتۋعا ىقپال ەتەتىن نەگىزگى قوعامدىق-ساياسي بىرلەستىكتەر مەن قۇرىلىمداردى قوسىپ، قازاقستان حالقى اسسامبلەياسى مەن ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ ستراتەگيالىق فۋنكتسيالارىن ورىنداۋدى جالعاستىرادى. وسى ەكى ماڭىزدى ينستيتۋت بويىنشا نەگىزگى ەرەجەلەر كونستيتۋتسيا دەڭگەيىندە ءتيىستى رەگلامەنتتەۋدى تالاپ ەتەدى، - دەدى پرەزيدەنتتىڭ قۇقىقتىق ماسەلەلەر جونىندەگى كومەكشىسى.

    ايتا كەتەيىك، Jibek Joly ارناسى كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ ءبىرىنشى وتىرىسىن تىكەلەي ەفيردە كورسەتەدى.

    مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ V وتىرىسىندا نەكە ينستيتۋتىن «ەر مەن ايەلدىڭ ەرىكتى، رەسمي وداعى» دەپ زاڭمەن بەكىتۋدى ۇسىنعان ەدى.

