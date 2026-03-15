ۆيتسە-پرەمەرلەر مەن ۇكىمەت مۇشەلەرى رەفەرەندۋمدا داۋىس بەردى
استانا. KAZINFORM - ۆيتسە- پرەمەرلەر مەن ۇكىمەت مۇشەلەرى ق ر جاڭا كونستيتۋتسياسىنىڭ جوباسى بويىنشا رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمدا داۋىس بەردى.
قازاقستاننىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسىن قابىلداۋ جونىندەگى رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمعا قاتىسقان پرەمەر- ءمينيستردىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى رومان سكليار، پرەمەر- ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇكىمەت اپپاراتىنىڭ باسشىسى عالىمجان قويشىبايەۆ، پرەمەر- ءمينيستردىڭ ورىنباسارى قانات بوزىمبايەۆ، پرەمەر- ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين، پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ، پرەمەر- ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا وزدەرىنىڭ سايلاۋ ۋچاسكەلەرىندە داۋىس بەردى.
سونداي-اق ىشكى ىستەر، قورعانىس، سىرتقى ىستەر، اۋىل شارۋاشىلىعى، عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم، دەنساۋلىق ساقتاۋ، قارجى، ساۋدا جانە ينتەگراتسيا، سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا، توتەنشە جاعدايلار، ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار، تۋريزم جانە سپورت، ادىلەت، ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس، ەنەرگەتيكا، كولىك، وقۋ- اعارتۋ، ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلەرى ءوز سايلاۋ ۋچاسكەلەرىندە داۋىس بەردى.