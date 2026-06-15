ينتەرنەتتە بالاعات ءسوز ايتقاندارعا 86 مىڭ تەڭگە ايىپپۇل ەنگىزىلمەك
استانا. KAZINFORM - ينتەرنەتتە بالاعات ءسوز ايتقاندارعا 86 مىڭ تەڭگە ايىپپۇل ەنگىزىلمەك. بۇل تۋرالى ءماجىلىس دەپۋتاتتارىنىڭ ساۋالىنا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆتىڭ جاۋابىندا ايتىلعان.
- قازاقستان رەسپۋبليكاسى اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنىڭ (بۇدان ءارى – ا ق ب ت ك) 434-بابىنا سايكەس، قوعامدىق ورىنداردا بالاعات ءسوز ايتۋ، جەكە تۇلعالارعا ءتيىسۋ جانە اينالاسىنداعىلارعا قۇرمەتسىزدىك بىلدىرەتىن، قوعامدىق ءتارتىپ پەن ازاماتتاردىڭ تىنىشتىعىن بۇزاتىن وزگە دە وسىنداي ارەكەتتەر ۇساق بۇزاقىلىق سانالادى جانە اكىمشىلىك جاۋاپتىلىققا اكەپ سوعادى. مۇنداي ارەكەتتەر ءۇشىن 20 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش مولشەرىندە ايىپپۇل سالۋ نەمەسە 20 دان 60 ساعاتقا دەيىنگى مەرزىمگە قوعامدىق جۇمىستارعا تارتۋ نە 5 تاۋلىكتەن 15 تاۋلىككە دەيىن اكىمشىلىك قاماققا الۋ كوزدەلگەن، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى جاۋابىندا.
ونىڭ اتاپ وتۋىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنە ونلاين-پلاتفورمالار جانە بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭنىڭ جوباسى ازىرلەندى.
- زاڭ جوباسىندا ا ق ب ت ك-نىڭ جوعارىدا اتالعان 434-بابىنا تولىقتىرۋ ەنگىزۋ ارقىلى ونلاين- پلاتفورمالاردا بالاعات سوزدەر قولدانعانى ءۇشىن اكىمشىلىك جاۋاپتىلىق بەلگىلەۋ كوزدەلگەن، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
بۇعان دەيىن الماتىدا قوعامدىق ورىندا بالاعات سوزدەر ايتىپ، بەينەجازبا جاريالاعان شەتەلدىك جازالانعان ەدى.