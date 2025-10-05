يتاليادا پالەستينا مەملەكەتىن قولداپ 2 ميلليون ادام ەرەۋىلگە شىقتى
استانا. KAZINFORM - دجوردجا مەلوني ۇكىمەتىنە گازا سەكتورىنداعى سوعىسقا بايلانىستى قاتاڭ پوزيتسيانى ۇستانعانى ءۇشىن قىسىم كۇشەيۋى اياسىندا جۇما كۇنى يتاليانىڭ ءبىرقاتار ايماعىندا ءىرى جالپى ۇلتتىق نارازىلىق شارالارى ءوتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
Politico باسىلىمىنىڭ مالىمەتىنشە، كاسىپوداق قايراتكەرلەرى، ستۋدەنتتەر، بەلسەندى توپتار مەن وتباسىلار پالەستينا تۋى مەن يزرايلدى «باسقىنشىلىقتى توقتاتۋعا» شاقىرعان پلاكاتتار كوتەرىپ، ەلدىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىندەگى قالالارداعى تاسجولدار مەن كولىك توراپتارىن جاۋىپ تاستادى.
يتاليانىڭ ەڭ ءىرى كاسىپوداق ۇيىمى CGIL مالىمەتىنشە، شەرۋلەرگە 2 ميلليوننان استام ادام قاتىسقان.
بەيسەنبى كۇنى يزرايل گازاعا گۋمانيتارلىق كومەك جەتكىزگىسى كەلگەن 41 كەمەدەن تۇراتىن «جاھاندىق سۋمۋد» فلوتيلياسىن (Global Sumud Flotilla) ۇستاپ، 20 يتالياندىق بەلسەندىنى ۇستاعاننان كەيىن كاسىپوداقتار جالپى ەرەۋىلگە شاقىردى.
شەرۋشىلەر يتاليا ۇكىمەتى فلوتيليا ەكيپاجدارىن قورعاۋ ءۇشىن جەتكىلىكتى شارالاردى قولدانا المادى دەپ مالىمدەدى.
ولار ۇكىمەتتى يزرايلمەن اسكەري بايلانىستاردى ۇزۋگە، پالەستينا مەملەكەتىن مويىنداۋعا جانە اسكەري شىعىنداردى ازايتۋعا ۇندەپ وتىر.
ريم پالەستينا مەملەكەتىن كەپىلگە الىنعاندار بوساتىلمايىنشا جانە گازا سەكتورىنداعى حاماس سودىرلارى بيلىكتەن جويىلمايىنشا، مويىندامايتىنىن مالىمدەدى.
جۇما كۇنى نارازىلىق بىلدىرۋشىلەر پەسكارا، ترەنتو، بولونيا، ميلان جانە تۋرين قالالارىنداعى ءىرى تاسجولدارداعى كولىك قوزعالىسىن جاۋىپ تاستادى، سونىمەن قاتار فلورەنتسيا، گەنۋيا، پەرۋدجا جانە كالياريدە تەمىرجولعا شىعىپ، پويىز قوزعالىسىن بۇعاتتادى. تۋرين مەن نەاپولدە پوليتسيا شەرۋشىلەرمەن قاقتىعىستى.
كولىك، مەديتسينا قىزمەتكەرلەرى مەن مۇعالىمدەر ەرەۋىلگە شىقتى، بۇل پويىزداردىڭ توقتاۋىنا جانە مەكتەپتەردىڭ جابىلۋىنا اكەلدى، ال ستۋدەنتتەر ۋنيۆەرسيتەتتەردى باسىپ الدى. ليۆورنودا دوكەرلەر پورت قاقپالارىن جاۋىپ، بۇل توقتاپ تۇرعان جۇك كولىكتەرىنىڭ ۇزىن- سونار كەزەگىن تۋدىردى.
كولىك ءمينيسترى ماتتەو سالۆينيدىڭ مالىمدەۋىنشە، بۇل ەرەۋىل زاڭسىز جانە ەرەۋىلشىلەر جەكە دە، كاسىپوداق مۇشەلەرى رەتىندە دە سانكتسيالارعا تاپ بولاتىنىن ەسكەرتتى.
دج. مەلوني بەيسەنبى كۇنى بۇل ءۇزىلىس پالەستينالىقتارعا پايدا اكەلمەيتىنىن جانە تەك يتالياندىقتار ءۇشىن قيىندىقتار تۋدىراتىنىن مالىمدەپ، ەرەۋىلشىلەردى «دەمالىس كۇندەرىن ۇزاق وتكىزگىسى كەلەتىنى» ءۇشىن ايىپتادى.
ريمدە شەرۋشىلەر پروتسەسسياسى پوليتسيا توسقاۋىل قويعان تەرميني ۆوكزالىنان باستالدى.
- بۇل ۇكىمەت گازادا بولىپ جاتقان وقيعالاردى ايىپتامايدى، ول گەنوتسيدتى قولداۋ ءۇشىن قارۋ-جاراقپەن قامتاماسىز ەتەدى، ال دەنساۋلىق ساقتاۋ، ءبىلىم بەرۋ نەمەسە جالاقى ءۇشىن اقشا قالماي وتىر، - دەدى POLITICO- عا ۆيچەنسادان كەلگەن 24 جاستاعى نارازىلىق ءبىلدىرۋشى كلارا.
CGIL كاسىپوداق جەتەكشىسى ماۋريتسيو لانديني نارازىلىق بىلدىرۋشىلەر «الەمگە ىنتىماقتاستىق پەن باۋىرلاستىق نيەتتەستىگىن ءبىلدىرىپ جاتقانىن» ايتىپ، «بايىپتى ۇكىمەتتىڭ حالىقتى تىڭداي الاتىن كىشىپەيىلدىلىگى بولۋى كەرەك» دەپ قوستى.