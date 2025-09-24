يتاليا كينوسىنىڭ اڭىزى كلاۋديا كاردينالە ومىردەن ءوتتى
استانا. قازاقپارات - 23 -قىركۇيەكتە 87 جاسىندا ايگىلى يتاليالىق اكتريسا كلاۋديا كاردينالە قايتىس بولدى. بۇل تۋرالى ونىڭ اگەنتى لوران ساۆري حابارلاپ، اكتريسا پاريج ماڭىنداعى ۇيىندە بالالارىنىڭ ورتاسىندا كوز جۇمعانىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى france24.com.
كلاۋديا كاردينالە 1938 -جىلدىڭ 15- ساۋىرىندە تۋنيس ماڭىندا سيتسيليالىق وتباسىندا دۇنيەگە كەلگەن. جاستايىندا ول سۇلۋلىق بايقاۋىندا جەڭىسكە جەتىپ، اكەسىنىڭ كەڭەسى بويىنشا كينوعا تۇسە باستايدى.
ءوزىنىڭ شىعارماشىلىق جولىندا اكتريسا 200-دەن استام فيلمدە وينادى. ول فەدەريكو فەللينيدىڭ («8 جارىم» )، سەردجيو لەونەنىڭ («ءبىر كەزدەرى قيىر باتىستا»)، انري ۆەرنەيدىڭ («انا») جانە باسقا دا رەجيسسەرلەردىڭ كارتينالارىنا ءتۇستى.
الەمدىك كينەماتوگرافياعا قوسقان ۇلەسى ءۇشىن كاردينالە 1993 -جىلى ۆەنەتسيا كينوفەستيۆالىنىڭ «التىن ارىستان» جۇلدەسىن يەلەندى. بۇعان دەيىن، 1984 -جىلى، ول ۇزدىك ايەل ءرولى ءۇشىن پازينەتتي سىيلىعىن العان، ال 2008 -جىلى قۇرمەت لەگيونى وردەنىمەن ماراپاتتالدى.
اگەنتىنىڭ ايتۋىنشا، كلاۋديا ارتىندا تاريحتا ماڭگى قالاتىن مىقتى، شابىتتاندىراتىن ايەل جانە تالانتتى اكتريسا بەينەسىن قالدىردى.
ايتا كەتەلىك جاقىندا ايگىلى مودەلەر دجوردجو ارماني دۇنيەدەن وتكەن ەدى.
اۆتور
نازىم بولەسوۆا