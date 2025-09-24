ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    15:55, 24 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    يتاليا كينوسىنىڭ اڭىزى كلاۋديا كاردينالە ومىردەن ءوتتى

    استانا. قازاقپارات  - 23 -قىركۇيەكتە 87 جاسىندا ايگىلى يتاليالىق اكتريسا كلاۋديا كاردينالە قايتىس بولدى. بۇل تۋرالى ونىڭ اگەنتى لوران ساۆري حابارلاپ، اكتريسا پاريج ماڭىنداعى ۇيىندە بالالارىنىڭ ورتاسىندا كوز جۇمعانىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى france24.com.

    п
    Фото: wikipedia

    كلاۋديا كاردينالە 1938 -جىلدىڭ 15- ساۋىرىندە تۋنيس ماڭىندا سيتسيليالىق وتباسىندا دۇنيەگە كەلگەن. جاستايىندا ول سۇلۋلىق بايقاۋىندا جەڭىسكە جەتىپ، اكەسىنىڭ كەڭەسى بويىنشا كينوعا تۇسە باستايدى.

    ءوزىنىڭ شىعارماشىلىق جولىندا اكتريسا 200-دەن استام فيلمدە وينادى. ول فەدەريكو فەللينيدىڭ («8 جارىم» )، سەردجيو لەونەنىڭ («ءبىر كەزدەرى قيىر باتىستا»)، انري ۆەرنەيدىڭ («انا») جانە باسقا دا رەجيسسەرلەردىڭ كارتينالارىنا ءتۇستى.

    الەمدىك كينەماتوگرافياعا قوسقان ۇلەسى ءۇشىن كاردينالە 1993 -جىلى ۆەنەتسيا كينوفەستيۆالىنىڭ «التىن ارىستان» جۇلدەسىن يەلەندى. بۇعان دەيىن، 1984 -جىلى، ول ۇزدىك ايەل ءرولى ءۇشىن پازينەتتي سىيلىعىن العان، ال 2008 -جىلى قۇرمەت لەگيونى وردەنىمەن ماراپاتتالدى.

    ю
    Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

    اگەنتىنىڭ ايتۋىنشا، كلاۋديا ارتىندا تاريحتا ماڭگى قالاتىن مىقتى، شابىتتاندىراتىن ايەل جانە تالانتتى اكتريسا بەينەسىن قالدىردى.

    ايتا كەتەلىك جاقىندا ايگىلى مودەلەر دجوردجو ارماني دۇنيەدەن وتكەن ەدى.

    اۆتور

    نازىم بولەسوۆا

    تەگ:
    الەم
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار