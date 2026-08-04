ىستىقتا كولىك ىشىندە ۇيىقتاپ قالعان بالا كوز جۇمدى
استانا. قازاقپارات - تۇركيانىڭ ماردين پروۆينسياسىندا 2 -تامىز كۇنى اتا-اناسىنىڭ قاراۋىنسىز قالعان 4 جاسار بالا قىزىپ كەتكەن كولىك سالونىندا قايتىس بولدى.
ەكيندجيلەر اۋىلىندا تۇراتىن وتباسىنىڭ 4 جاسار ۇلى مۇحاممەد اراس تەمەل ەسىگى اشىق تۇرعان اتا-اناسىنىڭ كولىگىنە كىرىپ، قىزىپ تۇرعان سالون ىشىندە ۇيىقتاپ قالعان. اتا-اناسى بالانىڭ جوق ەكەنىن بىردەن بايقاماعان. ءبۇلدىرشىندى تاۋىپ العان كەزدە، ول ىستىقتان قىزۋى كوتەرىلىپ، دەنەسى تارتىلا باستاعان.
ەس-ءتۇسسىز جاتقان بالانى وتباسى ءوز كولىگىمەن دەرەۋ مازيداگى مەملەكەتتىك اۋرۋحاناسىنا جەتكىزدى. دارىگەرلەر العاشقى كومەك كورسەتىپ، كەيىن بالانى ماردين وقۋ-زەرتتەۋ اۋرۋحاناسىنا اۋىستىردى. الايدا اق حالاتتىلاردىڭ بارلىق كۇش-جىگەرىنە قاراماستان، بالانى امان الىپ قالۋ مۇمكىن بولمادى. قايعىلى جاعداي بولعان كۇنى مارديندەگى اۋا تەمپەراتۋراسى 40 گرادۋسقا جەتكەن.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، اپتاپ ىستىقتا كولىك سالونى بىرنەشە مينۋت ىشىندە وتە جوعارى تەمپەراتۋراعا دەيىن قىزادى، ال بالالاردىڭ اعزاسى ەرەسەكتەرگە قاراعاندا بىرنەشە ەسە جىلدام قىزىپ، سۋسىزدانادى. بۇل وقيعا اتا-انالاردى بالالاردى جابىق كولىك ىشىندە قاراۋسىز قالدىرۋدىڭ قانشالىقتى قاۋىپتى ەكەنىن تاعى ءبىر مارتە ەسكەرتتى.
ايتا كەتەيىك، بيىل جاز ماۋسىمىندا وسىنداي قايعىلى جاعدايلار فرانسيا مەن ا ق ش ەلدەرىندە دە تىركەلگەن بولاتىن. قازىرگى ۋاقىتتا بالانىڭ دەنەسى ءولىمنىڭ ناقتى سەبەبىن انىقتاۋ ءۇشىن سوت-مەديتسينالىق ساراپتاماعا جىبەرىلىپ، قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى تەرگەۋ جۇمىستارىن باستادى.
24.kz