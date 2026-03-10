ىستانبۇلدىڭ ەكس-مەرى 2430 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرىلۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - ىستانبۇلدىڭ ەكس-مەرى ەكرەم يماموعلۋعا قارسى جاڭا سوت پروتسەسى باستالدى. ايىپتاۋلار تىزىمىنە قىلمىستىق ۇيىمداسۋ، پاراقورلىق پەن جىمقىرۋ سياقتى 142 باپ كىرەدى جانە 3900 بەتتەن تۇرادى.
Hurriyet Daily News باسىلىمىنىڭ حابارلاۋىنشا، ەگەر ايىپتاۋ تاراپى بۇرىنعى مەردىڭ كىناسىن بارلىق ايىپتاۋ بويىنشا دالەلدەي السا، ول 2430 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرىلۋى مۇمكىن.
العاشقى تىڭداۋدى ەكرەم يماموعلۋعا مالىمدەمە جاساۋعا رۇقسات بەرمەگەن سۋديا كەيىنگە قالدىردى. ەكس-مەر «ءوزىن ءوزى قورعايتىن ادامداردىڭ قۇقىقتارىن قۇرمەتتەۋگە» شاقىرعاننان كەيىن، سۋديا سوت زالىنان شىعىپ كەتتى، ال بارلىق قاتىسۋشىدان كەتۋ سۇرالدى. تىڭداۋ تۇسكە تامان جالعاستى.
قاتىسۋشىلار اراسىندا ەكرەم يماموعلۋدىڭ تۋىستارى جانە وپپوزيتسيالىق رەسپۋبليكالىق حالىق پارتياسىنىڭ (ر ح پ) جەتەكشىسى وزگۇر وزەل بولدى. ءىس-شارالار قاتاڭ كۇزەتپەن ءوتىپ جاتىر. سوت عيماراتىنان 1 شاقىرىم راديۋستا كەز كەلگەن نارازىلىق اكسيالارىنا تىيىم سالىنادى. سوت عيماراتىنىڭ جانىنداعى تەمىر توردىڭ ارتىندا بۇرىنعى مەردىڭ جاقتاستارى جينالدى.
ەۋروپاشىل حالىق پارتياسىنىڭ (ر ح پ) جەتەكشىلەرىنىڭ ءبىرى ەكرەم يماموعلۋ 2025 -جىلدىڭ ناۋرىز ايىندا سىبايلاس جەمقورلىق ايىپتاۋلارى بويىنشا قاماۋعا الىندى. ول بارلىق ايىپتاۋدى جوققا شىعارادى، ولاردى ساياسي استارى بار دەپ اتايدى.
يماموعلۋ پرەزيدەنت سايلاۋىندا رەجەپ تايىپ ەردوعاننىڭ باستى قارسىلاسى بولىپ سانالدى، ال ونىڭ تۇتقىندالۋى تۇركيا قالالارىنىڭ كوشەلەرىندە ميلليونداعان ادامداردىڭ نارازىلىق اكسيالارىن تۋدىردى.
2025 -جىلدىڭ شىلدەسىندە ەكرەم يماموگلۋ پروكۋروردى قورلاپ، قورقىتقانى ءۇشىن ءبىر جىل سەگىز ايعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى. قازىرگى ۋاقىتتا ول سىبايلاس جەمقورلىق ءىسى بويىنشا شامامەن 400 اداممەن بىرگە سوتتالۋ جاتىر، ولاردىڭ اراسىندا ىستانبۇل، انتاليا، بۋرسا جانە باسقا دا قالالار اكىمدەرىنىڭ قىزمەتكەرلەرى، سونداي-اق بيزنەسمەندەر مەن جۋرناليستەر بار.
