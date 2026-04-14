ىستانبۇلدا قازاق مادەنيەتى مەن داستۇرلەرى تانىستىرىلدى
استانا. KAZINFORM - ىستانبۇل كەنت ۋنيۆەرسيتەتىندە تۇركيادا وقيتىن قازاقستاندىق ستۋدەنتتەر اراسىندا ءداستۇرلى قازاق تاعامى - باۋىرساق دايىنداۋدان اسپازدىق سايىس فورماتىندا كونكۋرس ۇيىمداستىرىلدى، دەپ حابارلايدى ق ر س ءى م باسپا ءسوز قىزمەتى.
ق ر ىستانبۇلداعى باس كونسۋلدىعىنىڭ باستاماسىمەن ۇيىمداستىرىلعان ءىس-شاراعا ىستانبۇل، انكارا، انتاليا، يزمير جانە بۋرسا قالالارىندا ءبىلىم الاتىن قازاقستاندىق ستۋدەنتتەر قاتىستى.
قازاقستان مەن تۇركيا اراسىنداعى مادەني بايلانىستاردى نىعايتۋ ماقساتىندا ۇيىمداستىرىلعان ءىس-شاراعا عىلىمي-اكادەميالىق قاۋىمداستىقپەن قوسا، جەرگىلىكتى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ وكىلدەرى، سونداي-اق ءتۇرلى ەلدەردەن كەلگەن جاستار جينالدى.
ءىس-شارا بارىسىندا قوناقتار قازاقتىڭ ەڭ كەڭ تارالعان ءداستۇرلى تاعامدارىنىڭ ءبىرى - باۋىرساقتىڭ ءدامىن تاتىپ كوردى. سونىمەن قوسا، قازاق اسحاناسىنىڭ وزگە دە ۇلتتىق تاعامدارى ۇسىنىلىپ، قاتىسۋشىلار ءدامىن سەزىنىپ قانا قويماي، قازاقستاننىڭ باي مادەنيەتىمەن جاقىنىراق تانىسۋعا مۇمكىندىك الدى.
- كونكۋرستىڭ نەگىزگى ماقساتى - باۋىرلاس تۇركيانى ءداستۇرلى قازاق اسحاناسىمەن تانىستىرۋمەن قاتار، شىعارماشىلىق باسەكەلەستىك ارقىلى دوستىق پەن ءوزارا اۋىزبىرشىلىك اتموسفەراسىن قالىپتاستىرۋ بولدى. ءاربىر كوماندا باۋىرساقتىڭ ءداستۇرلى رەتسەپتتەرى مەن دايىنداۋ تەحنيكاسىن كورسەتتى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ءىس- شارانىڭ اشىلۋىندا قازاقستاننىڭ ىستانبۇلداعى باس كونسۋلى نۋريددين امانقۇل جانە ىستانبۇل كەنت ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ رەكتورى نەدجمەتتين اتسۋ قۇتتىقتاۋ ءسوز سويلەپ، مۇنداي شارالار باۋىرلاس قازاق- تۇرىك حالىقتارى اراسىنداعى ءوزارا تۇسىنىستىكتى نىعايتىپ، ورتاق داستۇرلەردى تانىتۋدا ماڭىزدى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
وسىدان بۇرىن ىستانبۇلدا تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمى سىرتقى ىستەر مينيسترلەرى كەڭەسىنىڭ بەيرەسمي وتىرىسى وتكەنىن جازعانبىز.