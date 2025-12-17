ىستانبۇل جوسپارى اياسىنداعى جۇمىستار كوميسسيا وتىرىسىندا تالقىلاندى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قاريننىڭ توراعالىعىمەن سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس-قيمىل ماسەلەلەرى جونىندەگى كوميسسيانىڭ وتىرىسى ءوتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قاريننىڭ توراعالىعىمەن قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى جانىنداعى سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس-قيمىل ماسەلەلەرى جونىندەگى كوميسسيانىڭ كەزەكتى وتىرىسى ءوتتى.
جيىندا ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق جانە دامۋ ۇيىمىنىڭ سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى كۇرەس جونىندەگى ىستانبۇل جوسپارىنا سايكەس مونيتورينگ جۇرگىزۋدىڭ 5-راۋندى اياسىندا اتقارىلعان جۇمىستار تالقىلاندى.
وتىرىستا مەملەكەتتىك قىزمەت ىستەرى اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى دارحان جازىقباي، باس پروكۋرور بەرىك اسىلوۆ، قارجى ءمينيسترى ءمادي تاكيەۆ، ادىلەت ءمينيسترى ەرلان سارسەمبايەۆ بايانداما جاسادى.
ۋاكىلەتتى ورگانداردىڭ وكىلدەرى حالىقارالىق وزىق تاجىريبەلەردى ەنگىزۋ ارقىلى ەلىمىزدىڭ قۇقىق قولدانۋ تاجىريبەسىن جەتىلدىرۋ باعىتىندا قابىلدانىپ جاتقان شارالار تۋرالى باياندادى.
قازىرگى تاڭدا سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ۇلتتىق زاڭنامانى جەتىلدىرۋگە باعىتتالعان زاڭ جوباسى پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ قاراۋىنا ەنگىزىلدى.
جيىن سوڭىندا ەرلان قارين سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى كۇرەس جونىندەگى ىستانبۇل جوسپارى اياسىنداعى ۇسىنىمداردى جان-جاقتى پىسىقتاۋ ماڭىزدى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەلىك ب ق و- دا قاراماعىنداعىلار سىبايلاس جەمقورلىققا بارعان 13 شەنەۋنىك جاۋاپقا تارتىلعان ەدى.