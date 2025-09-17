ىستانبۇل اۋەجايى ەۋروپادا ەڭ كوپ جۇمىس ىستەيتىن اۋەجاي دەپ تانىلدى
استانا. KAZINFORM - ىستانبۋل اۋەجايى ەۋروپاداعى ەڭ كوپ جۇمىس ىستەيتىن اۋە ايلاقتارىنىڭ رەيتينگىن قايتا باستاپ، اۋە قاتىناسىنىڭ قارقىندىلىعى بويىنشا الەمدىك رەيتينگتە بەسىنشى ورىندى يەلەندى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
بۇل تۋرالى تۇركيانىڭ كولىك جانە ينفراقۇرىلىم ءمينيسترى ابدۋلكادير ۋرالوگلۋ ەۋروپالىق اەروناۆيگاتسيا قاۋىپسىزدىگى ۇيىمىنىڭ (EUROCONTROL) جاڭا ەسەبىنە سىلتەمە جاساپ حابارلادى.
12- قىركۇيەكتە جاريالانعان «ەۋروپا اۆياتسياسىنا جالپى شولۋ» قۇجاتىنا سايكەس، ىستانبۇلداعى اۋەجاي وسى كورسەتكىش بويىنشا باسقا ەۋروپالىق اۋە توراپتارىنان وزىپ، كۇنىنە ورتا ەسەپپەن 1624 رەيسكە قىزمەت كورسەتەدى.
ۋرالوگلۋ مۇنداي جوعارى كورسەتكىشتەر تۇركيانىڭ حالىقارالىق اۆياتسيالىق حاب رەتىندە ماڭىزىن راستايتىنىن اتاپ ءوتتى.
- ىستانبۇل اۋەجايى ەۋروپاداعى كوشباسشىلىقتى ساقتاپ قانا قويماي، جاھاندىق اۋقىمدا ءوز پوزيتسياسىن نىعايتىپ جاتىر، - دەپ اتاپ ءوتتى مينيستر.
سونىمەن قاتار، تۇركيا جالپى العاندا ەۋروپا ەلدەرى اراسىندا اۋە قاتىناسى بويىنشا التىنشى ورىندا، كۇنىنە ورتا ەسەپپەن 4200 رەيستى قامتاماسىز ەتەدى.
وسى كورسەتكىش بويىنشا ەل گرەتسيا، نيدەرلاند جانە پولشا سياقتى مەملەكەتتەردەن وزىپ كەلەدى.
EUROCONTROL ەسەبى اسىرەسە كولىك ينفراقۇرىلىمى دامىپ كەلە جاتقان ەلدەردە اۆياتسيا سالاسىنىڭ تۇراقتى تۇردە قالپىنا كەلگەنى مەن دامىعانىن كورسەتەدى.
2018 -جىلى اشىلعان ىستامبۇل اۋەجايى جولاۋشىلار اعىنىن بەلسەندى تۇردە ارتتىرۋدى جانە ۇشۋ گەوگرافياسىن كەڭەيتۋدى جالعاستىرىپ جاتىر. بۇل ونى تەك ەۋروپانىڭ عانا ەمەس، سونىمەن قاتار الەمنىڭ نەگىزگى اۋە توراپتارىنىڭ بىرىنە اينالدىرادى.
2024 -جىلدىڭ اياعىنداعى جاعداي بويىنشا تۇرىك اۋە ايلاعى 320 ميلليوننان استام جولاۋشىنى قابىلداپ، الەمدەگى ەڭ ءىرى اۋەجايلاردىڭ بىرىنە اينالدى.
ايتا كەتەيىك، تۇركيادا 16 جاسقا تولماعاندارعا الەۋمەتتىك جەلىنى پايدالانۋعا تىيىم سالىندى.