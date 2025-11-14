ىستامبۇلدا يماموعلۇ ءىسىن تەرگەۋ اياقتالدى: 2352 جىلعا سوتتاۋ
استانا. قازاقپارات - تۇركيادا ىستامبۇلدىڭ بۇرىنعى مەرى ەكرەم يماموعلۇعا قاتىستى شۋلى ءىس بويىنشا تەرگەۋ اياقتالدى. ناتيجەگە سايكەس 3900 بەتتەن تۇراتىن ايىپتاۋ اكتىسىندە ساياساتكەرگە ءبىر ەمەس، بىرنەشە باپ بويىنشا اۋىر ايىپ تاعىلعان.
ءتىپتى باس پروكۋراتۋرا ونى ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپ قۇرىپ، سونى باسقاردى دەپ وتىر. ىستامبۇل قالاسىنىڭ باس پروكۋرورى اكىن گۇرلەكتىڭ ايتۋىنشا، ايىپتاۋ اكتىسىندە يماموعلۇعا 828 جىلدان 2352 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى تالاپ ەتىلگەن. قازىر ايىپتاۋ قورىتىندىسى سوتقا جولداندى.
اكىن گۇرلەك، ىستامبۇل قالاسىنىڭ باس پروكۋرورى:
- تەرگەۋ ناتيجەسىندە بارلىعى 402 كۇدىكتى انىقتالدى. ولاردىڭ قاتارىندا بۇرىنعى قالا اكىمى ەكرەم يماموعلۇ بار. ول ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپقا باسشىلىق جاساپ، ءتۇرلى زاڭبۇزۋشىلىقتارعا قاتىسقان دەپ ايىپتالىپ وتىر. ايىپتاۋ اكتىسىندە يماموعلۇعا بىرنەشە اۋىر باپتار بويىنشا كىنا تاعىلعان. ونىڭ ىشىندە: پارا الۋ جانە بەرۋ، جالعان قۇجات دايىنداۋ، مەملەكەتتىك مۇلىكتى زاقىمداۋ، قورشاعان ورتانى لاستاۋ جانە قىزمەت بابىن اسىرا پايدالانۋ بار.
پروكۋراتۋرا ءار ايىپ بويىنشا جەكە جازا سۇراپ وتىر. ىستامبۇل قالاسى باس پروكۋراتۋراسىنىڭ مالىمدەمەسى 402 كۇدىكتىنىڭ 105- ءى قازىر قاماۋدا وتىر. 170 ادام سوت باقىلاۋىندا. تاعى جەتى ادامعا ىزدەۋ جاريالاندى. ال ەكرەم يماموعلۇعا قىلمىستىق ۇيىم قۇرۋ جانە ونى باسقارۋ، مەملەكەتتىك ساتىپ الۋ كەزىندە الاياقتىق جاساۋ، سالىقتىق راسىمدەر تۋرالى زاڭنامانى بۇزۋ، جەكە دەرەكتى زاڭسىز تىركەۋ جانە تاراتۋ، سوت شەشىمىن ورىنداماۋ جانە قوعامدىق كولىكتى ۇرلاۋ باپتارى بويىنشا ايىپ تاعىلىپ، قىلمىستىق ءىس قوزعالدى.
رەسمي دەرەككە قاراعاندا، قىلمىس جاسالعاننان بەرى قوعامعا كەلتىرىلگەن شىعىن 160 ميلليارد ليرا. بۇل ا ق ش دوللارىمەن ەسەپتەگەندە 24 ميلليون بولادى. ءبىراق ەكرەم يماموعلۋنىڭ ءوزى بۇل ايىپتاردى مويىنداماي وتىر. ءىس بويىنشا سوت پروتسەسى الداعى اپتادا باستالادى.
