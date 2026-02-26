ىستامبۇلدا قازاق اسحاناسىنا سۇرانىس ارتتى
استانا. قازاقپارات - ىستامبۇلدا قازاق اسحاناسى تانىمال بولىپ كەلەدى. ۇلتتىق تاعامنان ءدام تاتىپ جۇرگەندەر كۇننەن-كۇنگە كوبەيۋدە. ماماندار مۇنى ەكى ەل اراسىنداعى مادەني جاقىندىقپەن جانە قازاق اسىنا دەگەن قىزىعۋشىلىقپەن بايلانىستىرادى.
ءبىز قازىر ىستامبۇل تورىندەگى قازاقى ءدام ۇسىناتىن مەيرامحانالاردىڭ بىرىندەمىز. تابالدىرىعىن اتتاعان ساتتەن باستاپ ۇلتىمىزدىڭ ءيىسى اڭقىپ، كەڭ دالانىڭ رۋحى سەزىلەدى. قابىرعاداعى ۇلتتىق ناقىش، كۇمبىرلەگەن كۇي، داستارحانعا قويىلعان ءار تاعام - ءبارى دە قازاقى بولمىستى ايشىقتاپ تۇر. مۇندا كەلگەن مەيماندار ۇلتىمىزدىڭ دارحان كوڭىلى مەن قوناقجاي ءداستۇرىن دە سەزىنەدى.
ىستامبۇلدىڭ قاق ورتاسىندا وتىرىپ، قازاق دالاسىنا ساپار شەككەندەي كۇي كەشەسىڭ. تۇركيادا تۇراتىن قازاق دياسپوراسى ءۇشىن بۇل جەر - اتامەكەنمەن ساباقتاستىقتىڭ سيمۆولى. ال ەلدەن ساپارلاپ كەلگەندەر مۇندا تۋعان جەردىڭ ءدامىن تاتىپ، اۋىلعا دەگەن ساعىنىشىن باسادى.
مۇستافا قاراتامىر، ىستامبۇل قالاسىنىڭ تۇرعىنى:
- وسى جاقتا تۋىپ وسكەن قازاقتار بولساقتا قازاقستاندى ساعىنامىز، اتا مەملەكەتى. تۇرىكتىڭ تاماعىنا ۇيىرەنىپ كەتسەك تە، قازاقتىڭ تاماعىنا، بەسبارماعىنا، ەتىن، قىمىزىن، شايىن ساعىنعان كەزدە مەيرامحاناعا كەلىپ، ونى جەپ-ىشەمىز. وسى جاققا كەلگەن قازاقتارمەن ارالاسىپ، قىزىعىپ، ويلانىپ، سويلەسىپ، ولارمەن قازاقستاندا بولعان سياقتى سويلەسىپ، حابارلاسىپ كەتە بەرەمىز.
كەيىنگى جىلدارى قازاق اسحاناسى تەك قانداستاردىڭ ەمەس، جەرگىلىكتى تۇرعىنداردىڭ دا ءجيى باس قوساتىن ورنىنا اينالعان. تۇرىكتەردىڭ قازاق تاعامىنا قىزىعۋشىلىعى كۇن وتكەن سايىن ارتىپ كەلەدى. مەيرامحانا يەسىن سوزگە تارتقانىمىزدا، مۇنى ەكى حالىقتىڭ ورتاق تاريحي تامىرىمەن بايلانىستىرادى. سونداي-اق قازاق تاعامى تۇرىك اسحاناسىنا دا جاقىن دەيدى ول.
شۇكىر قارابازار، مەيرامحانا يەسى:
- بەسبارماق، مانتى، كۇرىشتى تۇرىكتەر كوپ جەيدى، ۇناتادى، كەلىپ ىزدەيدى. تەك تۇرىكتەر ەمەس ورىستار، ارابتار دا ىزدەپ كەلەدى. جالپى كەلگەن ءبىزدىڭ قوناقتاردىڭ ءبارى قازاقستاننىڭ اتموسفەراسىن سەزىنەدى. ءوزىنىڭ قازاقستاندا ۇيىندە بولعانداي تاماعىن جەيدى. قۋانىشتى بولىپ كەتەدى. باۋىرلاس ەلمەن ورتاق تاريحي تامىرىمىز بەن ۇقساس ءداستۇرىمىز قازاق تاعامىن تۇرىك قوعامىنا جات ەتپەيدى. سوندىقتان بولار، تۇرىكتەر قازاق اسىن ادەيى ىزدەپ كەلىپ، ءسۇيسىنىپ جەيدى.
دۋحان ازيز يۋرتتاش، ىستامبۇل قالاسىنىڭ تۇرعىنى:
- قازاق اسحاناسى داستۇرگە بەرىكتىگىمەن ەرەكشەلەنەدى. ەرتەرەكتە بابالارىمىز ءدال وسى تاعامداردى تۇتىنعان. قازاقتىڭ ءار اسى قۇنارلى، تويىمدى ءارى ءدامى قانىق. تۇرىك اسحاناسىنا ۇقساستىعى بار، ءبىراق ەتى مول بولادى.
قازاقتىڭ دارحان پەيىلىن پاش ەتەتىن ۇلتتىق اسحانامىز شەتەلدە دە ءوز ورنىن تاپقان. تۇركيا جۇرتشىلىعى ءۇشىن بۇل - ءتۇبى ءبىر تۇركى حالىقتارىنىڭ ورتاق قۇندىلىعى ىسپەتتەس. ال ۇلتتىق اسحاناعا سۇرانىس ارتقان سايىن قازاق مادەنيەتىنە دەگەن قىزىعۋشىلىق تا كوبەيىپ كەلەدى. 24.kz