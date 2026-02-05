يسلامابادتاعى كەلىسىم پەرسپەكتيۆالىق دامۋعا باستايدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ پاكىستانعا جاساعان مەملەكەتتىك ساپارى بيىلعى العاشقى شەتەلدىك ساپارى عانا ەمەس، ەكى ەل اراسىنداعى قارىم-قاتىناستىڭ جاڭا كەزەڭىن ايقىنداعان ماڭىزدى ساياسي وقيعا بولدى.
جيىرما جىلدان استام ۇزىلىستەن كەيىن وتكەن ساپار قازاقستاننىڭ وڭتۇستىك ازيا وڭىرىمەن سەرپىندى ءارى كوپقىرلى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا باعىتتالعان ستراتەگيالىق ۇمتىلىسىن ايقىن كورسەتتى.
جوعارى دەڭگەيدەگى كەلىسسوزدەر بارىسىندا لوگيستيكالىق باعىتتاردى ءارتاراپتاندىرۋ، ساۋدا-ەكونوميكالىق ءوزارا ءىس-قيمىلدى كەڭەيتۋ جانە وڭىرلىك قاۋىپسىزدىكتى نىعايتۋ ماسەلەلەرى باستى نازارعا الىندى. مەملەكەتتىك ساپاردىڭ ەكونوميكالىق جانە گۋمانيتارلىق كۇن ءتارتىبىن Kazinform اگەنتتىگىنىڭ اناليتيكالىق شولۋشىسى ساراپتادى.
پاكىستان تاراپىنان كورسەتىلگەن جوعارى قۇرمەت
قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتى پاكىستان تاراپى جوعارى دەڭگەيدە قارسى الدى. اۋەدە قازاقستاننىڭ اسكەري-اۋە كۇشتەرىنىڭ جويعىش ۇشاقتارى ۇشاققا ىلەسىپ جۇرسە، جەردە قۇرمەت قاراۋىلى مەن 21 زەڭبىرەك دۇركىندەتە اتىلدى. بۇل - حالىقارالىق تاجىريبەدە ەڭ جوعارى دەڭگەيدەگى ساپاردىڭ كلاسسيكالىق بەلگىسى.
اۋەجايدا قاسىم-جومارت توقايەۆتى پاكىستان پرەزيدەنتى اسيف الي زارداري مەن پرەمەر-مينيستر شاحباز شاريف قارسى الدى. ادەتتەگىدەي، ازيا مەن شىعىس ەلدەرىندە ءاربىر دەتالعا ايرىقشا ءمان بەرىلەدى، ولاردىڭ استارىندا تەرەڭ سيمۆوليزم بار. سوندىقتان پرەمەر-مينيستر رەزيدەنتسياسىنداعى سالەمدەسۋ مەن قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن شاحباز شاريف اراسىنداعى جىلى قول الىسۋ ەكى ەل كوشباسشىلارى اراسىنداعى ستراتەگيالىق ىنتىماقتاستىقتى جانە قۇرمەتتى بەينەلەيدى.
2021-جىلى يسلاماباد «ورتالىق ازياعا كوزقاراس» (Vision Central Asia) باستاماسىن بەكىتكەن. بۇل قۇجات وڭىرلىك ءوزارا بايلانىستى بەس نەگىزگى باعىت بويىنشا نىعايتۋعا باعىتتالدى: ساياسات، ساۋدا جانە ينۆەستيتسيالار، ەنەرگەتيكا مەن كولىك كوممۋنيكاتسيالارى، قاۋىپسىزدىك پەن قورعانىس، سونداي-اق حالىقتار اراسىنداعى بايلانىستار. پاكىستان ءۇشىن بۇل باستاما ءوڭىر ەلدەرىمەن ىنتىماقتاستىقتىڭ جاڭا مۇمكىندىكتەرىن اشادى.
قازاقستان وڭىرلىك كوشباسشى رەتىندە پاكىستاننىڭ ديالوگتى تەرەڭدەتۋ جانە پراكتيكالىق ءوزارا ءىس-قيمىلدى كەڭەيتۋ جوسپارلارىندا ماڭىزدى ءرول اتقارادى.
پاكىستان ءۇشىن قازاقستان - ستراتەگيالىق ارىپتەس. ەلىمىزدىڭ باي ەنەرگەتيكالىق رەسۋرستارى پاكىستاننىڭ جەتكىزىلىمدەردى ءارتاراپتاندىرۋىنا جانە ەنەرگەتيكالىق قاۋىپسىزدىكتى نىعايتۋىنا مۇمكىندىك بەرەدى. سونىمەن قاتار قازاقستاننىڭ گەوگرافيالىق ورنالاسۋى پاكىستانعا ەۋرازيا نارىقتارىنا - سونىڭ ىشىندە قىتايعا، رەسەيگە جانە كاسپيي ءوڭىرى مەملەكەتتەرىنە شىعۋ ءۇشىن ءتيىمدى ترانزيتتىك توراپ ءرولىن اتقارادى.
ساپار بارىسىندا قازاقستان پرەزيدەنتى پاكىستانعا ساۋدا-ەكونوميكالىق، ينۆەستيتسيالىق جانە باسقا دا باسىم باعىتتارداعى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋگە باعىتتالعان ناقتى ۇسىنىستار پاكەتىن ۇسىندى.
ترانزيتتەن سەنىمدى سەرىكتەستىككە
قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن پاكىستان پرەمەر-ءمينيسترى اراسىنداعى كەلىسسوزدەردە قازاقستاننىڭ نەگىزگى باسىمدىقتارىنىڭ ءبىرى - كولىك بايلانىسى ماسەلەسىنە ەرەكشە ءمان بەرىلدى. ەلىمىز شىعىس پەن باتىستى، سونداي-اق سولتۇستىك پەن وڭتۇستىكتى جالعايتىن باستى ترانزيتتىك باعىتتاردىڭ توعىسقان تۇسىندا ورنالاسقان.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، قازاقستان كولىك جانە لوگيستيكا سالاسىنداعى ناقتى جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋدى جالعاستىرىپ، ولاردى ورتالىق ازيا ەلدەرىمەن تىعىز ۇيلەستىرۋدى قامتاماسىز ەتەدى. سونىمەن قاتار قاسىم-جومارت توقايەۆ پاكىستان پرەمەر-ءمينيسترىن قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلۋگە شاقىرىپ، قول جەتكىزىلگەن كەلىسىمدەردىڭ ورىندالۋىن قورىتىندىلاۋ جانە ەكىجاقتى قارىم-قاتىناستى نىعايتۋ ءۇشىن بيىل جوعارى مارتەبەلى قوناقتى قابىلداۋعا دايىن ەكەنىن راستادى.
- قازاقستان پرەزيدەنتى رەتىندە پاكىستانعا ءبىرىنشى رەت مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلىپ وتىرمىن. بۇل ساپار تاريحي مانگە يە جانە ۋاقىت تەزىنەن وتكەن سەرىكتەستىگىمىزدىڭ ماڭىزدى كەزەڭى سانالادى. مەن بۇعان سەنىمدىمىن. حالىقتارىمىزدىڭ جىبەك جولى ارقىلى جانە كەڭ تارالعان يسلام وركەنيەتى اياسىندا عاسىرلار بويى قالىپتاسقان دوستىعىن جوعارى باعالايمىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ءوز كەزەگىندە شاحباز شاريف قازاقستان مەن پاكىستاننىڭ ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋدا زور الەۋەتكە يە ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ول ەنەرگەتيكا، ونەركاسىپ، اۋىل شارۋاشىلىعى، كولىك جانە سيفرلاندىرۋ سالالارىندا سەرىكتەستىكتى كەڭەيتۋ مۇمكىندىكتەرىنە ەرەكشە نازار اۋداردى.
- قازاقستان - ءبىزدىڭ ستراتەگيالىق سەرىكتەسىمىز. دوستىعىمىزدى نىعايتىپ، ەكونوميكانىڭ ءتۇرلى باعىتتارىندا، ساياسات، قورعانىس سالالارىندا سەنىمدى سەرىكتەستىك ورناتۋ، سونداي-اق ساۋدا دالىزدەرىن قالىپتاستىرۋ ماقساتىندا قازاقستان ۇكىمەتىمەن تىعىز قارىم- قاتىناستا جۇمىس ىستەگىمىز كەلەدى، - دەدى پرەمەر-مينيستر.
ساياسات تانۋشى، NU جانىنداعى ۇلتتىق تالداۋ ورتالىعىنىڭ اعا عىلىمي قىزمەتكەرى راسۋل قوسپانوۆتىڭ پىكىرىنشە، قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ پاكىستانعا مەملەكەتتىك ساپارى ەكىجاقتى قارىم-قاتىناستارعا جاڭا سەرپىن بەرۋگە دەگەن ۇمتىلىستى كورسەتەدى.
- پاكىستان - وڭتۇستىك ازياداعى اسا ماڭىزدى مەملەكەت، حالقى 250 ميلليوننان اسادى. بۇل ورتالىق ازيا ەلدەرىنىڭ جالپى حالىق سانىنان الدەقايدا كوپ. قازاقستان ءۇشىن پاكىستان نارىعىنا شىعۋ تەك ساۋدادا ەمەس، ساياسي تۇرعىدان دا جاڭا مۇمكىندىكتەر اشادى. بىرىنشىدەن، پاكىستاننىڭ گەوساياسي ورنالاسۋى ەرەكشە. ەل ارابيا تەڭىزىنە شىعا الادى جانە قىتاي، تاياۋ شىعىس پەن ورتالىق ازيا اراسىندا ستراتەگيالىق جولدا ورنالاسقان، - دەپ اتاپ ءوتتى ساراپشى.
قازاقستان ءۇشىن بۇل ەكسپورت باعىتتارىن ءارتاراپتاندىرۋعا، سونداي-اق ءۇندى مۇحيتىنا، دەمەك افريكا مەن باسقا دا وڭىرلەردىڭ نارىقتارىنا تىكەلەي شىعۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ميللياردقا باعىتتالعان جوسپارلار
قازاقستان مەن پاكىستان اراسىنداعى ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق ساپار قورىتىندىسى بويىنشا قول قويىلعان قۇجاتتار ارقىلى ناقتى دالەلدەندى. ول الداعى كەزەڭدە ەكىجاقتى بايلانىستاردى تەرەڭدەتۋگە بەرىك نەگىز قالادى. ەڭ ماڭىزدىسى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن پاكىستان يسلام رەسپۋبليكاسى اراسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك ورناتۋ تۋرالى بىرلەسكەن دەكلاراتسيا.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن پرەمەر-مينيستر شاحباز شاريف قازاقستان-پاكىستان بيزنەس-فورۋمىنا قاتىستى. فورۋم بارىسىندا جالپى سوماسى شامامەن 200 ميلليون ا ق ش دوللارىن قۇرايتىن 30 دان استام كوممەرتسيالىق كەلىسىمگە قول قويىلدى. مەملەكەت باسشىسى ۇكىمەتكە ەكى ەلدىڭ بيزنەس قۇرىلىمدارى اراسىنداعى، سونىڭ ىشىندە قازاقستان مەن پاكىستان ۇكىمەتارالىق كوميسسياسى اياسىنداعى ىقپالداستىقتى جانداندىرۋدى تاپسىردى.
- پاكىستان يسلامدىق قارجىلاندىرۋ سالاسىندا الەمنىڭ جەتەكشى ەلدەرىنىڭ ءبىرى. استانا حالىقارالىق قارجى ورتالىعىندا ەۋرازيالىق كەڭىستىكتە حالال قارجىنى دامىتۋ ءۇشىن بارلىق جاعداي جاسالعان. وسى مۇمكىندىكتەردى پاكىستاننىڭ قارجى ينستيتۋتتارى دا ءتيىمدى پايدالانا الادى. سونىمەن قاتار ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىققا نازار اۋداردىق. بۇل باعىتتا بۇگىن «سامۇرىق- قازىنا» قورى جانە «Fauji Foundation» اراسىندا قۇرىلعان «بىرلەسكەن ينۆەستيتسيالىق پلاتفورماسى» ناقتى جوبالاردى زەردەلەيتىن بولادى. جالپى، پاكىستاندىق كاسىپكەرلەرگە ەلىمىزدە قولايلى جاعداي جاساۋعا دايىنبىز، - دەدى پرەزيدەنت.
قازاقستان مەن پاكىستان ديپلوماتيالىق قاتىناستار ورناتىلعان العاشقى كۇننەن باستاپ ەكونوميكالىق ءوزارا بايلانىستاردى دامىتۋعا ۇمتىلدى. دەگەنمەن سوڭعى ونجىلدىقتاردا ءبىرقاتار وبەكتيۆتى سەبەپتەرگە بايلانىستى ەلەۋلى ىلگەرىلەۋ بايقالمادى. ساۋدا كورسەتكىشتەرى بۇل ءۇردىستى ايقىن كورسەتەدى. 2015-جىلى ەكى ەل اراسىنداعى ساۋدا كولەمى 34,3 ميلليون دوللار عانا بولىپ، قازاقستان ەكسپورتى پاكىستاننان كەلەتىن يمپورتتان الدەقايدا تومەن بولدى.
تەك 2020-جىلدارى ەلەۋلى بۇرىلىس باستالدى. پاندەمياعا قاراماستان تاۋار اينالىمى 45,5 ميلليون دوللارعا دەيىن ءوستى. 2021-جىلى ايتارلىقتاي سەرپىلىس بايقالىپ، كورسەتكىش 95 ميلليون دوللارعا جەتتى. سول كەزەڭدە قازاقستاندىق ەكسپورت العاش رەت پاكىستاننان كەلەتىن يمپورت كولەمىنەن اسىپ ءتۇستى. ساراپشىلاردىڭ بولجامىنشا، ەكسپورتتىق تاۋارلار نومەنكلاتۋراسى كەڭەيگەن جاعدايدا ساۋدا اينالىمى 500 ميلليون دوللارعا جەتۋى مۇمكىن. ال ستراتەگيالىق ماقسات - الداعى جىلدارى 1 ميلليارد دوللار دەڭگەيىنە شىعۋ.
پاكىستاننان قازاقستانعا ەكسپورت قۇرىلىمىندا تسيترۋس جەمىستەرى، فارماتسيەۆتيكالىق ونىمدەر، كيىم- كەشەك، سابىن جانە سپورتتىق تاۋارلار باسىم. قازاقستان ءوز كەزەگىندە كوكونىستەر، استىق، مايلى داقىلدار مەن مەتال بۇيىمدارىن جەتكىزەدى.
ءوسىمنىڭ پەرسپەكتيۆالى باعىتتارى رەتىندە اگروونەركاسىپ كەشەنى، فارماتسيەۆتيكا، توقىما ونەركاسىبى، ماشينا جاساۋ جانە مۇناي- حيميا سالالارى بەلگىلەندى. قوسىمشا ۆەكتور رەتىندە تسيفرلىق ىنتىماقتاستىق - IT- قىزمەتتەر، فينتەح جانە ەلەكتروندىق كوممەرتسيا دامۋى قاراستىرىلىپ وتىر. قازاقستان ماشينالار مەن جابدىقتار، مۇناي-حيميا ونىمدەرى مەن مەتال بۇيىمدارىنىڭ ەكسپورتىن ۇلعايتا الادى، ال پاكىستان توقىما، فارماتسيەۆتيكا جانە سپورتتىق تاۋارلار جەتكىزىمىن ارتتىرا الادى.
- ەڭ پەرسپەكتيۆالى باعىتتاردىڭ ءبىرى - اگروونەركاسىپ كەشەنىندەگى ىنتىماقتاستىق. قازاقستان پاكىستان ءۇشىن استىق، تىڭايتقىشتار مەن مايلى داقىلداردى جەتكىزۋ تۇرعىسىنان قىزىقتى. پاكىستاندا وڭدەۋ ونەركاسىبى، اسىرەسە توقىما سالاسى جاقسى دامىعان. ەكونوميكانى سيفرلاندىرۋ قازاقستان مەن پاكىستان ءۇشىن نەگىزگى مىندەتتەردىڭ ءبىرى. عىلىمي زەرتتەۋ جانە تاجىريبەلىك-كونسترۋكتورلىق جۇمىستار بازاسىندا بىرلەسكەن تەحنولوگيالاردى دامىتۋ ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى جانە ەكى ەلدىڭ ەكونوميكالىق ءال-اۋقاتىن جاڭا دەڭگەيگە كوتەرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى Almaty Management University جانىنداعى حالىقارالىق قاتىناستار ينستيتۋتىنىڭ ديرەكتورى كامران گۋسەينوۆ.
ەنەرگەتيكا سالاسى دا ماڭىزدى باعىت بولىپ قالا بەرەدى. تاپي گاز قۇبىرى مەن CASA-1000 ەلەكتر جەلىسى جوبالارى، اسىرەسە اۋعانستانداعى جاعداي تۇراقتانعان جاعدايدا، ورتالىق جانە وڭتۇستىك ازيا اراسىنداعى ىنتىماقتاستىققا قۋاتتى سەرپىن بەرەدى. الايدا وسى اۋقىمدى جوسپارلاردى جۇزەگە اسىرۋدىڭ باستى شارتى - ءتيىمدى لوگيستيكا مەن ترانزيتتىك بايلانىستار.
«ءۇمىت قاقپاسىنىڭ» مۇمكىندىگى
بىرنەشە عاسىر بۇرىن سيندحي حالقىنان شىققان قاراپايىم بالىقشى ايەل ماي كالاچي ارابيا تەڭىزىنىڭ جاعاسىندا ۇلدارىن الىس ساپارعا شىعارىپ سالۋ داستۇرىمەن ەستە قالعان. ونىڭ تاباندىلىعى مەن تەڭىزگە دەگەن تولقىنىسىنان كەيىن ونىڭ ەسىمى شاعىن قونىستىڭ اتاۋىنا اينالىپ، ال ايلاق ء«ۇمىت قاقپاسى» دەپ اتالدى.
بۇگىندە سول بالىقشىلار اۋىلى - بۇكىل الەمگە تانىمال پورت. قازىرگى تاڭدا «ءۇمىت قاقپاسى» ارقىلى الەمدىك ساۋدانىڭ وراسان زور كولەمى وتەدى. قازاقستان ءۇشىن بۇل پورتتار ەكسپورتتىق باعىتتاردى ءارتاراپتاندىرۋعا جانە ەۋرازيالىق ءوزارا بايلانىستى نىعايتۋعا جاڭا مۇمكىندىكتەر اشادى.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ كەلىسسوزدەردە پاكىستاننىڭ ترانزيت جانە لوگيستيكا سالاسىنداعى ءرولىنىڭ ارتىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى. بۇل قازاقستان ءۇشىن حالىقارالىق نارىقتارعا شىعۋدىڭ بالاما جولدارىن اشادى. تاراپتار كاراچي جانە گۆادار پورتتارىنىڭ مۇمكىندىكتەرىن تالقىلادى. سونىمەن قاتار ترانسكاسپيي كولىك ءدالىزىن دامىتۋ جانە اۋعانستان ارقىلى وتەتىن ترانزيتتىك باعىتتاردى كەڭەيتۋ ماسەلەلەرى دە نازاردا بولدى. وسىنىڭ اياسىندا قازاقستان - تۇرىكمەنستان - اۋعانستان - پاكىستان باعىتى بويىنشا تەمىرجول جوباسىن ىسكە اسىرۋ پەرسپەكتيۆالارى قاراستىرىلدى.
ماسەلە تەك تەحنيكالىق سيپاتپەن شەكتەلمەيدى. قازاقستان ءۇشىن كاراچي مەن گۆادار پورتتارىنا قول جەتكىزۋ - ستراتەگيالىق ماڭىزى زور قادام. كاراچيدە تەرمينال اشۋ وڭتۇستىك ازياعا، تاياۋ شىعىسقا جانە افريكاعا ەكسپورتتىق باعىتتاردى قالىپتاستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. بۇل قازاقستاننىڭ كولىك ءارتاراپتاندىرۋ ستراتەگياسىنداعى نەگىزگى ەلەمەنتكە اينالۋى مۇمكىن.
- قازاقستان قۇرلىقتىڭ قاق ورتاسىندا ورنالاسقاندىقتان تەڭىزگە شىعۋدىڭ جاڭا جولدارىن ۇنەمى ىزدەۋگە ءماجبۇر، ال پاكىستان پورتتارى وسى ستراتەگيانىڭ تابيعي بولىگىنە اينالادى. قازاقستاندىق تەرمينال قۇرۋ تاۋار اينالىمىن ارتتىرىپ قانا قويماي، جاھاندىق دەڭگەيدە ەكسپورتتىق مۇمكىندىكتەردى كەڭەيتەدى. بۇل ترانزيتتىك مەملەكەت رەتىندەگى پوزيتسيانى نىعايتىپ، ەكونوميكانىڭ ورنىقتى دامۋىنا جول اشادى، - دەيدى ساراپشى راسۋل قوسپانوۆ.
ساياسات تانۋشى اتاپ وتكەندەي، بۇل كەلىسسوزدەر - قازاقستاننىڭ سىرتقى ەكونوميكالىق ساياساتىنىڭ بولاشاعىنا تىكەلەي قاتىستى ستراتەگيالىق مىندەت. ەگەر ءتيىستى كەلىسىمگە قول جەتكىزىلسە، قازاقستان وڭتۇستىك ازيا نارىقتارىنا جانە ودان تىس اۋماقتارعا قاتىسۋىن كەزەڭ- كەزەڭىمەن كەڭەيتە الادى.
دەگەنمەن، ءبىرقاتار كەدەرگىلەر بار. ولار - تىكەلەي كولىك ءدالىزىنىڭ بولماۋى، اۋعانستانداعى تۇراقسىز جاعدايعا تاۋەلدىلىك، تاۋار اينالىمىنىڭ شەكتەۋلىلىگى جانە ساۋدانىڭ جالپى كولەمىنىڭ تومەندىگى. ونى ەڭسەرۋ ءۇشىن ىسكەر توپتار اراسىنداعى بايلانىستاردى جانداندىرۋ، كەدەن راسىمدەرىن جەڭىلدەتۋ جانە ستاندارتتاردى ۇيلەستىرۋ قاجەت.
سونىمەن قاتار ەلدەر اراسىنداعى تىكەلەي اۋە قاتىناسىن قايتا جانداندىرۋ پەرسپەكتيۆالارىن زەردەلەۋ لوگيستيكالىق ماسەلەلەردى شەشۋگە ءوز ۇلەسىن قوسادى. بۇل قادام ىسكەرلىك بايلانىستار مەن ءتۋريزمدى دامىتۋ ءۇشىن دە شەشۋشى مانگە يە.
جاھاندىق بەيبىتشىلىكتى ىلگەرىلەتۋ جولىندا
قازاقستان مەن پاكىستان گۋمانيتارلىق سالادا ءتۋريزمدى دامىتۋ، ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىن كەڭەيتۋ جانە مادەني الماسۋلاردى نىعايتۋدىڭ ماڭىزىنا ەرەكشە ءمان بەرەدى. تۋريستىك اعىن، ءبىلىم بەرۋ باستامالارى مەن مادەني جوبالار ەكىجاقتى سەنىمدىلىكتى ارتتىرىپ، قوعامدىق قولداۋدى كۇشەيتەتىن قوسىمشا نەگىزگە اينالادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ شاحباز ءشاريفتى ەلىن العا باتىل باستاعان كورەگەن كوشباسشى دەپ اتادى. ونىڭ كەلەشەككە باعدارلانعان ساليقالى ساياسات جۇرگىزۋىنىڭ ارقاسىندا يسلامابادتىڭ ايماقتاعى جانە الەمدەگى بەدەلى جىلدان جىلعا ارتىپ كەلەدى.
- بىلتىر پاكىستان بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ تۇراقتى ەمەس مۇشەسى بولىپ سايلاندى. پاكىستان قازاقستاننىڭ ازياداعى ءوزارا ىقپالداستىق جانە سەنىم شارالارى كەڭەسى اياسىنداعى باستامالارىن ۇنەمى قولداپ كەلەدى. ءبىز بۇعان ريزاشىلىعىمىزدى بىلدىرەمىز. سونىمەن قاتار الەمدە بەيبىتشىلىك پەن تۇراقتىلىقتى ورناتۋ جولىندا ناقتى قادامداردى تالقىلادىق. وسى ورايدا، بۇگىن بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ بىتىمگەرشىلىك ميسسيالارىنا بىرلەسىپ قاتىسۋ جونىندەگى ۇكىمەتارالىق مەموراندۋمعا قول قويىلدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆقا حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتاعى ۇلەسى مەن ەرەكشە ەڭبەگى ءۇشىن پاكىستان پرەزيدەنتى اسيف الي زارداري مەن پرەمەر- مينيستر شاحباز ءشاريفتىڭ قولىنان Nishan-e-Pakistan وردەنى تابىستالدى. بۇل - ەلدىڭ ەڭ جوعارى مەملەكەتتىك ناگراداسى، ءداستۇرلى تۇردە ەل دامۋىنا ەرەكشە ۇلەس قوسقان پاكىستان ازاماتتارىنا جانە شەتەلدىك مەملەكەت، ساياسات، سونداي- اق قوعام قايراتكەرلەرىنە بەرىلەدى. وردەننىڭ قازاقستان پرەزيدەنتىنە تاپسىرىلۋى ەكىجاقتى قارىم- قاتىناستاردى دامىتۋعا، حالىقتار اراسىنداعى دوستىق پەن سەنىمدى نىعايتۋعا قوسقان ۇلەسىنە جوعارى باعا بەلگىسى بولدى.
ساپار باعدارلاماسىندا وقۋشى جانە ستۋدەنت جاستار اراسىنداعى بايلانىستارعا ەرەكشە ءمان بەرىلدى. پاكىستان ازاماتتارى قازاقستاننىڭ جوعارى وقۋ ورىندارىنا ۇلكەن قىزىعۋشىلىق تانىتىپ وتىر. قازىرگى تاڭدا ەلىمىزدە مىڭنان استام پاكىستاندىق ستۋدەنت ءبىلىم الۋدا.
- عىلىم جانە ءبىلىم سالاسىنداعى بايلانىستى ودان ءارى دامىتۋعا ۋاعدالاستىق. يسلاماباد ۋنيۆەرسيتەتتەرىندە بۇگىن اشىلعان «ءال-فارابي»، «ساتپايەۆ» جانە «ياساۋي» ورتالىقتارى ەكى ەلدىڭ عىلىم جانە وقۋ-اعارتۋ سالالارىنداعى ىقپالداستىعىن نىعايتاتىن بولادى، - دەدى پرەزيدەنت.
سونداي-اق قاسىم-جومارت توقايەۆ دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە سپورت سالاسىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىلدى نىعايتۋدىڭ ماڭىزىن اتاپ ءوتتى. ساپار اياسىندا ءال-فارابي، قانىش ساتبايەۆ جانە قوجا احمەت ياسساۋي اتىنداعى مادەني-ءبىلىم بەرۋ ورتالىقتارى مەن قازاقستان-پاكىستان «دوستىق» سپورت كەشەنى سالتاناتتى تۇردە اشىلدى. بۇل ورتالىقتاردا قازاق كۇرەسى، توعىزقۇمالاق، شاحمات، بوكس جانە ارالاس جەكپە- جەك تۇرلەرى بويىنشا جاتتىعۋلار ۇيىمداستىرىلادى. سونىمەن قاتار پاكىستاندىق جاتتىقتىرۋشىلار مەن سپورتشىلاردى دايارلاۋعا ارنالعان بىرلەسكەن وقۋ-جاتتىعۋ جيىندارى جوسپارلانعان.
قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ پاكىستانعا جاساعان مەملەكەتتىك ساپارى ەكى ەل اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋگە دەگەن ءوزارا مۇددەنى راستادى. قوس ەل شەكتەۋلى تاۋار اينالىمىنان ينۆەستيتسيالار، ينفراقۇرىلىم جانە گۋمانيتارلىق بايلانىستارعا نەگىزدەلگەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىككە ءوتۋ ءۇشىن بارلىق العىشارتتارعا يە.
ورتالىق جانە وڭتۇستىك ازيا ەلدەرى ءبىر-بىرىنە كوبىرەك تاۋەلدى بولعان جاعدايدا كولىك سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق پەن پاكىستان پورتتارىن پايدالانۋ ەۋرازيالىق بايلانىستاردى نىعايتىپ، ءوڭىردىڭ تۇراقتى دامۋى مەن تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتەدى.
اۆتور ءمولدىر سنادين