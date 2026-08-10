KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ۆيسلا وزەنى تارتىلىپ بارادى

    استانا. قازاقپارات - پولشاداعى ۆيسلا وزەنى تارتىلىپ بارادى. كەيىنگى كەزدە سۋ دەڭگەيى 102 سانتيمەترگە دەيىن ءتۇستى. بۇل بۇرىن-سوڭدى بولماعان جاعداي.

    Екі адам Қостанай облысындағы Тобыл өзеніне ағып кетті
    Фото: Бөкейорда табиғи резерваты

     مامانداردىڭ ايتۋىنشا، بۇعان ۇزاققا سوزىلعان قۋاڭشىلىق سەبەپ. قازىر وزەنگە قۇياتىن سۋ كولەمى كۇرت ازايعان. سالدارىنان كەمە ءجۇرىسى قيىنداپ، جەرگىلىكتى ەكوجۇيەگە كەرى اسەرىن تيگىزىپ وتىر.

     ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، جاۋىن-شاشىن مول تۇسسە عانا وزەندەگى احۋال جاقسارادى. الايدا سينوپتيكتەردىڭ ايتۋىنشا، جاقىن ۋاقىتتا جاڭبىر جاۋمايدى.

    الەم
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور