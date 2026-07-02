يسلام دامۋ بانكى قازاقستانعا 4,2 ميلليارد دوللاردان استام قارجى بولگەن
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى يسلام دامۋ بانكىنىڭ پرەزيدەنتى مۇحاممەد سۋلەيمان ءال-دجاسسەرمەن كەزدەستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
كەزدەسۋ بارىسىندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ يسلام دامۋ بانكى وسى جىلدار ارالىعىندا قازاقستاننىڭ ۇلتتىق دامۋ باسىمدىقتارىن قولدايتىن سەنىمدى سەرىكتەسكە اينالعانىن اتاپ ءوتتى.
- بۇگىنگە دەيىن يسلام بانكى ەلىمىزگە سوماسى 4,2 ميلليارد دوللاردان استام قارجى بولگەن. ال قازىرگى جانە كەلەشەكتەگى جوبالار پورتفەلى 3 ميلليارد دوللاردان اسادى. وسى ورايدا مەملەكەت باسشىسى سۋ ينفراقۇرىلىمى، ءوزارا كولىك بايلانىسى جانە يندۋستريالىق دامۋ سالالارىنداعى ستراتەگيالىق ماڭىزدى باستامالارعا قولداۋ كورسەتكەنى ءۇشىن قارجى ينستيتۋتىنىڭ جەتەكشىسىنە ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى. اتاپ ايتقاندا، سوڭعى جىلدارى ي د ب ءوز تاريحىنداعى ەڭ ۇلكەن قارجىلاندىرۋ پاكەتىن ماقۇلدادى. ونىڭ اياسىنا جالپى سوماسى 1,15 ميلليارد دوللار بولاتىن سۋ رەسۋرستارىن دامىتۋ باعدارلاماسى، سونداي-اق قازاقستاننىڭ ارنايى ەكونوميكالىق ايماقتارى مەن يندۋستريالىق پاركتەرىندەگى ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋدى كوزدەيتىن قۇنى 1,3 ميلليارد دوللار نەگىزدەمەلىك كەلىسىم كىرەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا 2027-2032-جىلدارعا ارنالعان جاڭا ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك شەڭبەرىندەگى ىقپالداستىق ماسەلەسى تالقىلاندى. پرەزيدەنت ەلىمىزدىڭ ي د ب- مەن ۇزاقمەرزىمدى ينستيتۋتسيونالدىق سەرىكتەستىكتى جولعا قويۋعا جانە قولايلى ينۆەستيتسيالىق ساياسات جۇرگىزۋگە بەيىل ەكەنىن راستادى. سونداي-اق مەملەكەت باسشىسى يسلام دامۋ بانكى توپتارىنىڭ جىل سايىنعى كەزدەسۋىن 2028-جىلى قازاقستاندا وتكىزۋ جونىندەگى ۇسىنىسقا قولداۋ ءبىلدىردى. اۋقىمدى ينۆەستيتسيالىق ءىس-شاراعا بانككە مۇشە مەملەكەتتەر مەن قارجى ينستيتۋتتارىنىڭ وكىلدەرى، حالىقارالىق ينۆەستورلار قاتىسادى.
بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى ە ق د ب پرەزيدەنتى وديل رەنو-باسسونى قابىلدادى.
پرەزيدەنت VEON كومپانيالار توبىنىڭ باس اتقارۋشى ديرەكتورى مۋحتەرەم كاان تەرزيوگلۋدى قابىلدادى. كەزدەسۋ بارىسىندا سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگياسىن ەنگىزۋ ماقساتتارىنا ساي تەلەكوممۋنيكاتسيا نارىعىن دامىتۋ پەرسپەكتيۆاسى تالقىلاندى. مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستاندا ۇزاق جىلدان بەرى قىزمەت ەتىپ كەلە جاتقان VEON كومپانياسىنىڭ وتاندىق تەلەكوممۋنيكاتسيانى جانە سيفرلىق ەكوجۇيەنى وركەندەتۋگە قوسقان ۇلەسىن جوعارى باعالادى.