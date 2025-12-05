ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    15:44, 05 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    ىسكەرلىك ورتانى جاقسارتۋ ۇكىمەت الدىندا تۇرعان ايرىقشا ماقسات - پرەزيدەنت

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت دۇنيە ءجۇزى بويىنشا تىكەلەي شەتەلدىك ينۆەستيتسيا ءنوپىرىنىڭ قۇلدىراۋىنىڭ نەگىزگى سەبەپتەرىن اتادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Kazakhstan’s GDP to exceed USD 300 bln for first time, President
    Photo credit: Akorda

    بۇل تۋرالى قاسىم-جومارت توقايەۆ «التىن ساپا» جانە «پارىز» سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتتارىن، «قازاقستاننىڭ ۇزدىك تاۋارى» رەسپۋبليكالىق كورمە-كونكۋرسىنىڭ جەڭىمپازدارىن ماراپاتتاۋ راسىمىندە ايتتى.

    - مەن جولداۋدا جاڭا ينۆەستيتسيالىق كەزەڭدى باستاۋ قاجەتتىگىن ايتتىم. قازىر الەمدە نارىق جانە كاپيتال ءۇشىن تالاس-تارتىس كۇشەيىپ بارادى. ب ۇ ۇ ساۋدا جانە دامۋ جونىندەگى كونفەرەنسياسىنىڭ (يۋنكتاد) مالىمەتىنە سايكەس، دۇنيە ءجۇزى بويىنشا تىكەلەي شەتەلدىك ينۆەستيتسيانىڭ ءنوپىرى ايتارلىقتاي باسەڭدەگەن. 2024-جىلى الەمدە ناقتى سەكتورعا باعىتتالعان ينۆەستيتسيا كولەمى 11 پايىزعا، ياعني 1,5 تريلليون دوللارعا دەيىن قىسقارعان. باسقاشا ايتقاندا، جاھاندىق ينۆەستيتسيا بيىل ەكىنشى جىل قاتارىنان قۇلدىراپ بارادى. مۇنىڭ نەگىزگى سەبەبى - ۇدەي تۇسكەن گەوساياسي شيەلەنىس پەن حالىقارالىق جەتكىزۋ تىزبەگىنىڭ ءۇزىلۋى. سوندىقتان ءبىز ەلىمىزدەگى ىسكەرلىك ورتانى جاقسارتۋىمىز كەرەك. بۇل - ۇكىمەتتىڭ الدىندا تۇرعان ماڭىزى ايرىقشا ماقسات، - دەدى پرەزيدەنت.

    وسىعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى ەلىمىزدىڭ ىشكى جالپى ءونىمى العاش رەت 300 ميلليارد دوللاردان اساتىنى تۋرالى ايتتى.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار