ىسكەرلىك ورتانى جاقسارتۋ ۇكىمەت الدىندا تۇرعان ايرىقشا ماقسات - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت دۇنيە ءجۇزى بويىنشا تىكەلەي شەتەلدىك ينۆەستيتسيا ءنوپىرىنىڭ قۇلدىراۋىنىڭ نەگىزگى سەبەپتەرىن اتادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
بۇل تۋرالى قاسىم-جومارت توقايەۆ «التىن ساپا» جانە «پارىز» سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتتارىن، «قازاقستاننىڭ ۇزدىك تاۋارى» رەسپۋبليكالىق كورمە-كونكۋرسىنىڭ جەڭىمپازدارىن ماراپاتتاۋ راسىمىندە ايتتى.
- مەن جولداۋدا جاڭا ينۆەستيتسيالىق كەزەڭدى باستاۋ قاجەتتىگىن ايتتىم. قازىر الەمدە نارىق جانە كاپيتال ءۇشىن تالاس-تارتىس كۇشەيىپ بارادى. ب ۇ ۇ ساۋدا جانە دامۋ جونىندەگى كونفەرەنسياسىنىڭ (يۋنكتاد) مالىمەتىنە سايكەس، دۇنيە ءجۇزى بويىنشا تىكەلەي شەتەلدىك ينۆەستيتسيانىڭ ءنوپىرى ايتارلىقتاي باسەڭدەگەن. 2024-جىلى الەمدە ناقتى سەكتورعا باعىتتالعان ينۆەستيتسيا كولەمى 11 پايىزعا، ياعني 1,5 تريلليون دوللارعا دەيىن قىسقارعان. باسقاشا ايتقاندا، جاھاندىق ينۆەستيتسيا بيىل ەكىنشى جىل قاتارىنان قۇلدىراپ بارادى. مۇنىڭ نەگىزگى سەبەبى - ۇدەي تۇسكەن گەوساياسي شيەلەنىس پەن حالىقارالىق جەتكىزۋ تىزبەگىنىڭ ءۇزىلۋى. سوندىقتان ءبىز ەلىمىزدەگى ىسكەرلىك ورتانى جاقسارتۋىمىز كەرەك. بۇل - ۇكىمەتتىڭ الدىندا تۇرعان ماڭىزى ايرىقشا ماقسات، - دەدى پرەزيدەنت.
وسىعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى ەلىمىزدىڭ ىشكى جالپى ءونىمى العاش رەت 300 ميلليارد دوللاردان اساتىنى تۋرالى ايتتى.