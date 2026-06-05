ىسكەرلىك جانە ينۆەستيتسيالىق احۋالدى جاقسارتۋدى ايرىقشا نازاردا ۇستايمىز - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - قازاقستان شەتەل ينۆەستيتسياسىن تارتۋ كورسەتكىشى بويىنشا تۇتاس ايماقتا كوش باستاپ تۇر.
بۇل تۋرالى پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلوردادا «اكىمشىلىك ادىلەت جانە ونىڭ قۇقىق ۇستەمدىگىن قامتاماسىز ەتۋدەگى ءرولى» اتتى حالىقارالىق فورۋمدا ايتتى.
- ينۆەستيتسيا تارتۋدىڭ تاعى ءبىر ماڭىزدى فاكتورى بار. استانا حالىقارالىق قارجى ورتالىعىندا سوت پەن اربيتراج ورتالىعى اعىلشىن قۇقىعى قاعيداتتارىنا ساي جۇمىس ىستەيدى. ەلىمىزدە ۇكىمەت جانىنان ينۆەستيتسيالىق شتاب قۇرىلعان. اتالعان شتاب سوڭعى ۋاقىتتا ينۆەستيتسيالىق جوبالارعا قاتىستى تۇيتكىلدى ماسەلەلەردى جەدەل شەشۋ ارقىلى ءوزىنىڭ تيىمدىلىگىن كورسەتتى،-دەدى مەملەكەت باسشىسى.
سونىمەن بىرگە، پرەزيدەنت جارلىعىمەن باس پروكۋراتۋرادا ينۆەستورلاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ كوميتەتى قۇرىلدى.
- ءبىز ىسكەرلىك جانە ينۆەستيتسيالىق احۋالدى جاقسارتۋعا بارىنشا مۇددەلى مەملەكەت رەتىندە وسى سالاداعى جۇمىستى ايرىقشا نازاردا ۇستايمىز. قازىر قازاقستان شەتەل ينۆەستيتسياسىن تارتۋ كورسەتكىشى بويىنشا ءبىزدىڭ ايماقتا كوش باستاپ تۇر، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ايتا كەتەيىك، ەلوردادا مەملەكەت باسشىسىنىڭ قاتىسۋىمەن ەلدەگى اكىمشىلىك ادىلەتكە ارنالعان فورۋم ءوتتى.