«ىسكەر ايماق» باعدارلاماسى قانداي باعىتتاردا ىسكە اسىرىلادى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين «ىسكەر ايماق» شاعىن بيزنەستى قولداۋدىڭ ءبىرىڭعاي باعدارلاماسى قانداي باعىتتاردا ىسكە اسىرىلاتىنىن ايتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، «ىسكەر ايماق» شاعىن بيزنەستى قولداۋدىڭ ءبىرىڭعاي باعدارلاماسى ءوزارا بايلانىستى ءۇش باعىت بويىنشا ىسكە اسىرىلاتىن بولادى.
ءبىرىنشىسى - قارجىلىق شارالار. قارىز قارجىلاندىرۋدىڭ قۇنىن تومەندەتۋگە جانە شاعىن بيزنەستىڭ كرەديتتىك رەسۋرستارعا قولجەتىمدىلىگىن كەڭەيتۋگە باعىتتالعان سىياقى مولشەرلەمەسىنىڭ ءبىر بولىگىن سۋبسيديالاۋ جانە كرەديتتەرگە كەپىلدىك بەرۋ ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى.
ەكىنشى - قارجىلىق ەمەس شارالار. سالالىق ونلاين-وقىتۋ، كاسىپكەرلەردىڭ قۇزىرەتتەرىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان سەرۆيستىك جانە كونسۋلتاتسيالىق قولداۋ كورسەتىلەدى.
ءۇشىنشى - ينفراقۇرىلىمدىق شارالار. وندىرىستىك جانە كوممۋنالدىق ينفراقۇرىلىمعا قولجەتىمدىلىكتى قامتاماسىز ەتۋ، ءۇي- جايلار مەن جەر ۋچاسكەلەرىن جەڭىلدىكپەن جالعا بەرۋ جۇزەگە اسىرىلادى.
- قازىرگى ۋاقىتتا اۋىل كاسىپكەرلىگىن دامىتۋعا، ونىڭ ىشىندە جەرگىلىكتى رەسۋرستارعا باعدارلانا وتىرىپ، قايتا وڭدەۋدى، قولونەردى جانە شاعىن وندىرىستەردى دامىتۋعا باعىتتالعان «اۋىل اماناتى»، «ءبىر اۋىل - ءبىر ءونىم» سياقتى باعدارلامالار ىسكە اسىرىلىپ جاتىر. اۋىل شارۋاشىلىعى كووپەراتيۆتەرىنىڭ جوبالارىن قوسا العاندا، اتالعان باعدارلامالار اياسىندا ىسكە اسىرىلاتىن جوبالار «ىسكەر ايماق» ءبىرىڭعاي باعدارلاماسىمەن قوسىمشا قولداۋ الا الادى جانە سۋبسيديالار، ينفراقۇرىلىمدىق جانە قارجىلىق ەمەس مەملەكەتتىك قولداۋ ءۇشىن جۇگىنگەن كەزدە باسىم تارتىپپەن قارالاتىن بولادى، - دەدى ول.