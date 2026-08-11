يسپانيالىق ساراپشىلار ديماش قۇدايبەرگەننىڭ داۋىس ەرەكشەلىگىن باعالادى
استانا. قازاقپارات - 9 - تامىزدا Mediaset Espaٌa مەديا توبىنىڭ قۇرامىنا كىرەتىن Cuatro تەلەارناسى ەفيردەن ديماش قۇدايبەرگەنگە جانە ونىڭ ۆوكالدىق مۇمكىندىكتەرىنە ارنالعان ارنايى سيۋجەتتى قامتىعان جاڭالىقتار شىعارىلىمىن ۇسىندى، دەپ حابارلايدى dimashnews.com.
رەپورتاج تەلەجۇرگىزۋشى مارتا رەيەرو جۇرگىزگەن جاڭالىقتار باعدارلاماسىندا كورسەتىلدى. جۋرناليست نوەمي باۋتيستا وتورينولارينگولوگ دارىگەر ەستەر سوتا ەگيسابالمەن بىرگە ديماشتىڭ داۋىس ەرەكشەلىكتەرى مەن ۆوكالدىق دياپازونىنا قاتىستى ەرەكشەلىكتەردى تالقىلادى.
ەفير بارىسىندا ديماشتىڭ «SOS» ،«Diva Dance» جانە «Stranger» كومپوزيسيالارى ورىندالدى. سيۋجەتتە ءانشىنىڭ ۆوكالدىق دياپازونى مەن داۋىس ەرەكشەلىكتەرىنە ايرىقشا نازار اۋدارىلدى. سونداي-اق ديماشتىڭ ۆوكالدىق مۇمكىندىكتەرى مەرايا كەري، لۋچانو پاۆاروتتي جانە ماريا كاللاس سەكىلدى الەمگە تانىمال انشىلەرمەن سالىستىرىلدى.
باعدارلاما جۇرگىزۋشىسى ديماش داۋىسىنىڭ مۇمكىندىكتەرىن اتاپ ءوتىپ، «ادامزات ءۇشىن مۇمكىن ەمەستەي داۋىس» دەپ سيپاتتادى.
سيۋجەت سوڭىندا: «التى وكتاۆا الەمىنە الىپ كەتە الاتىن ءانشى» دەگەن تۇجىرىم جاسالدى.
ايتا كەتەلىك ديماش قۇدايبەرگەننىڭ تۇرىك تىلىندەگى العاشقى ءانى قالاي ومىرگە كەلگەنى تۋرالى جازعان ەدىك.