يراننىڭ وسى ايداعى اۋە شابۋىلدارىنان امەريكالىق قانشا سارباز جاراقات الدى
استانا. KAZINFORM - يراننىڭ تاياۋ شىعىستاعى بازالارعا جاساعان اۋە شابۋىلدارىنان شامامەن ا ق ش- تىڭ 100 اسكەري قىزمەتشىسى جاراقات الدى.
پەنتاگوننىڭ رەسمي وكىلى شون پارنەلل CBS News ارناسىنا بەرگەن مالىمدەمەسىندە بۇل اقپاراتتى راستاپ، شامامەن 100 قىزمەتكەر «2026 -جىلدىڭ 7 -شىلدەسىنەن باستاپ ءارتۇرلى دارەجەدەگى جاراقات العانىن» جانە ولاردىڭ %96- ى قىزمەتىنە ورالعانىن مالىمدەدى.
بۇل ەكى ەل اراسىنداعى كەلىسىمنىڭ بۇزىلۋى بارىسىندا ا ق ش پەن يران اراسىنداعى قاقتىعىستىڭ ۋشىعۋىنان بولدى.
ا ق ش اسكەري كۇشتەرى يران نىساندارىنا ونىنشى كۇن قاتارىنان شابۋىل جاساپ كەلەدى. جاۋاپ رەتىندە يران يوردانيا، كۋۆەيت، باحرەين جانە ا ق ش- تىڭ باسقا دا وداقتاس ەلدەرىندەگى ا ق ش نىساندارىنا سوققى بەردى.
دەمالىس كۇندەرى قورعانىس مينيسترلىگى يوردانياداعى اسكەري بازادا ەكى امەريكالىق ساربازدىڭ قازا تاپقانىن حابارلادى.
پەنتاگون جارالانعان اسكەري قىزمەتشىلەرىنىڭ سانى نەمەسە يران شابۋىلدارىنان كەلگەن زالال تۋرالى ناقتى اقپارات جاريالاماي وتىر.
قورعانىس شىعىندارىن تالداۋ جۇيەسىندە (DCAS) ا ق ش- يران قاقتىعىسى باستالعاننان بەرى شايقاستا جارالانعان 413 امەريكالىق اسكەري قىزمەتشىنىڭ ءتىزىمى بەرىلگەن، ءبىراق بۇل سانعا وسى ايدا جارالانعاندار كىرمەيدى.
DCAS ۆەب- سايتىندا 427 جارالانعان ادام كورسەتىلگەن. دەمالىس كۇندەرى قايتىس بولعانداردى قوسپاعاندا، شامامەن 14 امەريكالىق اسكەري قىزمەتشى قازا تاپتى.
دۇيسەنبى كۇنى اق ءۇي دونالد ترامپتىڭ قازا تاپقان اسكەري قىزمەتشىلەردى ەسكە الۋ راسىمىنە قاتىساتىنىن حابارلادى.
بۇعان دەيىن يران ا ق ش- تىڭ باحرەين مەن كۋۆەيتتەگى اسكەري نىساندارى جويىلعانىن مالىمدەدى.