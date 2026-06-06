يراننىڭ جوعارعى كوشباسشىسى العاشقى راقىمشىلىق جارلىعىنا قول قويدى
استانا. KAZINFORM - يراننىڭ جوعارعى كوشباسشىسى اياتوللا مودجتابا حامەنەي ءتۇرلى قىلمىس ءۇشىن سوتتالعان 2 مىڭنان استام ازاماتقا قاتىستى راقىمشىلىق جاساۋ تۋرالى جارلىق شىعاردى.
بۇل تۋرالى ونىڭ Telegram-ارناسىندا جاريالانعان حابارلامادا ايتىلعان، دەپ حابارلايدى تاسس.
حابارلامادا جارلىقتا «راقىمشىلىق جاساۋ نەمەسە جازانى جەڭىلدەتۋ» قاراستىرىلعانى اتاپ وتىلگەن.
بۇل - مودجتابا حامەنەي اكەسى، يراننىڭ بۇرىنعى جوعارعى كوشباسشىسى الي حامەنەي قازا تاپقاننان كەيىن ەلدىڭ جوعارعى كوشباسشىسى بولىپ سايلانعاننان بەرى قول قويعان العاشقى راقىمشىلىق جارلىعى.
مودجتابا حامەنەي ازىرگە جۇرتشىلىق الدىنا شىققان جوق.
ەسكە سالساق، مودجتابا حامەنەيدىڭ يراننىڭ جوعارعى كوشباسشىسى بولىپ سايلانعانى تۋرالى 9 -ناۋرىزدا بەلگىلى بولعان ەدى. بۇعان دەيىن ونىڭ 28 -اقپانداعى قاقتىعىستىڭ العاشقى كۇنى جارالانعانى حابارلانعان بولاتىن. سول كەزدە جاسالعان اۋە سوققىسى سالدارىنان ونىڭ اكەسى الي حامەنەي قازا تاپقان.
كەيىنىرەك مودجتابا حامەنەي سايلانعاننان كەيىن العاش رەت حالىققا ۇندەۋ جولدادى. مالىمدەمە مەملەكەتتىك تەلەارنا ەفيرىندە وقىلىپ، ءماتىنى جەرگىلىكتى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىندا جاريالاندى. الايدا ول كامەرا الدىنا جەكە ءوزى شىققان جوق.