يراننىڭ جوعارعى كوسەمىن ءولتىرۋ قالاي ۇيىمداستىرىلعان
استانا. قازاقپارات - ا ق ش پەن يزرايلدىڭ يرانعا قارسى وپەراتسياسى اياسىندا يزرايل يسترەبيتەلدەرى يراننىڭ جوعارعى كوشباسشىسى ءالي حامەنەيدىڭ رەزيدەنسياسىنا ونداعان بومبا تاستاپ، كوسەمنىڭ كوزىن جويدى. باتىس ب ا ق- تارى بۇل شابۋىلدىڭ قالاي ۇيىمداستىرىلعانىن انىقتاپ جازىپتى.
«ءبىز تەھەراندى يەرۋساليم سەكىلدى جاقسى بىلدىك»
Financial Times- ءتىڭ جازعانى: يزرايل حامەنەيدى كوپتەن بەرى اڭدىعان. تەھەرانداعى كوشەلەردەگى كامەرالاردى بۇزىپ كىرىپ، ولاردان الىنعان مالىمەتتەر جىلدار بويى تەل-اۆيۆتەگى سەرۆەرلەرگە بەرىلىپ وتىرعان. 28-اقپاندا بومبالانعان رەزيدەنسياعا اياتوللانىڭ شەنەۋنىكتەرى مەن كۇزەتى كەلگەندە دە، يزرايل ولاردى سىرتتان باقىلاپ وتىرعان. ءتىپتى يران شەنەۋنىكتەرىنىڭ كولىكتەرىن قايدا قويعانىنا دەيىن ءبىلىپ وتىرعان.
يزرايل بارلاۋىنىڭ قىزمەتكەرى FT باسىلىمىنا: «ءبىز تەگەراندى يەرۋساليمدى بىلگەندەي جاقسى بىلدىك»، - دەيدى. ونىڭ ايتۋىنشا، يزرايلدە تەھەران تۋرالى مالىمەتتەر رەزيدەنسيانى بومبالاۋدان الدەقايدا بۇرىن بولعان.
حامەنەيدى نىسانا ەتىپ العان يزرايل ارانايى جوسپار قۇرىپ، تىڭعىلىقتى ارەكەت ەتكەن. يزرايلدىڭ اسكەري دوكتريناسىنا حامەنەيدىڭ كوزىن جويۋ وپەراتسياسى ارنايى ەنگىزىلگەن. ول بويىنشا حامەنەيدىڭ ورنالاسقان جەرىن ەكى جوعارى لاۋازىمدى وفيتسەر راستاۋى ءتيىس بولعان. سونىمەن قاتار يزرايلگە امەريكالىقتار كومەكتەسكەن.
يزرايل گەنەرالى دەن كەيننىڭ ايتۋىنشا، امەريكالىق اسكەريلەر يزرايلدىڭ «جولىن تازالاپ» بەرگەن. كيبەرشابۋىلدار جاساۋ ارقىلى، يراندى «كورۋ، بايلانىسۋ جانە ارەكەت ەتۋ» قابىلەتىنەن ايىرعان.
س ر ۋ- دىڭ ءرولى جانە «ادام فاكتورى»
BBC ،FT ،NYT باسىلىمدارىنىڭ جازعانى: حامەنەيدىڭ كوزىن جويۋ وپەراتسياسىنا تسرۋ تىكەلەي قاتىسقان. ا ق ش- تىڭ ورتالىق بارلاۋ باسقارماسى اياتوللانىڭ ورنالاسقان جەرى تۋرالى اقپارات جيناعان. وپەراتسيا كەزىندە يزرايل يران باسشىلىعىنداعى ادامدارعا، ال ا ق ش اسكەري نىساندارعا جاۋاپتى بولعان.
يزرايل بارلاۋىندا راديوتەحنيكالىق بارلاۋ مالىمەتتەرى بولعان. كوشەلەردەگى كامەرالار مەن ۇيالى بايلانىس جەلىلەرىنە بۇزىپ كىرىپ، دەرەكتەرگە قول جەتكىزگەن. وسىلايشا، حامەنەيدىڭ ءجۇرىپ-تۇرعانى جايلى، جينالىستىڭ قاشان جانە قايدا وتەتىنى تۋرالى اقپاراتتارعا تولىق قول جەتكىزىلگەن.
ال ا ق ش- تا بۇدان دا قۇندى دەرەككوزى بولعان. ول - ىشكە ەنگىزىلگەن تىڭشى. س ر ۋ حامەنەيدى ايلاپ باقىلاعان. امەريكالىق بارلاۋ 28 -اقپان كۇنى تاڭەرتەڭ ونىڭ رەزيدەنتسياسىندا ماڭىزدى كەزدەسۋ وتەتىنىن جانە وعان اياتوللانىڭ ءوزى قاتىساتىنى تۋرالى مالىمەت العان. وسى اقپاراتتى العان سوڭ، وداقتاستار شابۋىل ۋاقىتىن شۇعىل وزگەرتۋگە ۇيعارادى. ءسويتىپ، ەشكىم كۇتپەگەن جەردەن تاڭعى ۋاقىتتا سوققى جاسالادى.
ترامپ: «اياتوللا ءوزىن قاۋىپسىز سەزىنىپ، تاڭعى اسىن ءىشىپ وتىرعان»
BBC- ءدىڭ جازعانى: يزرايل يسترەبيتەلدەرىنە تەھەرانعا دەيىن ۇشۋ ءۇشىن شامامەن 2 ساعات قاجەت، ءبىراق ولاردىڭ ناقتى قاي قاشىقتىقتان بومبا تاستاعانى بەلگىسىز. ب ا ق يسترەبيتەلدەر جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا 09:40-تا رەزيدەنسياعا 30-عا جۋىق قۋاتتى بومبا تاستاعانىن حابارلايدى. تاڭعى ۋاقىتتاعى سوققى تاكتيكالىق تۇتقيىلدىققا مۇمكىندىك بەردى. شابۋىل ناتيجەسىندە رەزيدەنسيا تولىعىمەن قيراعان، بۇنى جەرسەرىكتەن تۇسىرىلگەن سۋرەتتەر راستايدى.
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ Fox News ەفيرىندە يرانداعى وپەراتسيا بارىسىندا تەك سەنبى كۇنى 49 توپ-شەنەۋنىك ولتىرىلگەنىن مالىمدەدى. ونىڭ ايتۋىنشا، حامەنەي شابۋىل بولعان كۇنى تاڭەرتەڭ ءوزىن قاۋىپسىزدىكتەمىن دەپ ساناپ، جاقىن ادامدارىمەن تاڭعى اس ءىشىپ وتىرعان.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە: بۇعان دەيىن دە وزگە ەلدىڭ اۋماعىندا قارسىلاستارىنىڭ كوزىن جويۋ وپەراتسيالارىن جۇزەگە اسىرعان يزرايل مەن ا ق ش ارنايى قىزمەتتەرى سوڭعى جىلدارى ايتارلىقتاي تابىسقا قول جەتكىزدى. سولاردىڭ ءبىرسىپىراسى: 2024 -جىلى «حەزبوللا» ليدەرى حاسان ناسراللانى، كەيىن «حاماس» قولباسشىسى ياحيا سينۆار مەن «حاماس» باسشىسى يسمايل حانيانىڭ كوزىن جويدى.
«موسسادتىڭ» بۇرىنعى باسشىلارىنىڭ ءبىرى سيما شاين: «ءبىزدىڭ وسىعان دەيىنگى «پەيدجەرلەر وپەراتسيامىز» بەن وسى جولعى وپەراتسيالارىمىز ءسوزسىز، الەمنىڭ نازارىن اۋدارارلىق ساتتىلىككە يە بولدى»، - دەيدى.
نۇرگەلدى ءابدىعانيدىڭ جەكە پاراقشاسى