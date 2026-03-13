16:41, 13 - ناۋرىز 2026 | GMT +5
يراننىڭ جاڭا كوسەمى جارالانعانى تۋرالى اقپارات راستالدى
استانا. قازاقپارات - يران سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى ەلدىڭ جاڭا جوعارعى كوشباسشىسى مودجتابا حامەنەيدىڭ جاراقات العانى تۋرالى اقپاراتتى راستادى. بۇل تۋرالى ۆەدومستۆونىڭ رەسمي وكىلى ەسمايل باگاي مالىمدەدى.
قازىر كوشباسشىنىڭ جاعدايىنا قاۋىپ ءتونىپ تۇرعان جوق. جۋىردا قازا بولعان يسلام مەملەكەتىنىڭ رۋحاني جەتەكشىسى الي حامەنەيدىڭ ۇلى مودجتابا حامەنەي 8 -ناۋرىزدا جاڭا قىزمەتىنە تاعايىندالعان ەدى. ونىڭ جارالانعانى تۋرالى New York Times گازەتى يراندىق شەنەۋنىكتەرگە سىلتەمە جاساپ حابارلادى.
باسىلىمنىڭ دەرەكتەرىنە سەنسەك، مودجتابا حامەنەي يزرايل مەن ا ق ش تاراپىنان جاسالعان شابۋىلدىڭ العاشقى كۇنىندە جاراقات العان.
