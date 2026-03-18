ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    21:45, 18 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    يراننىڭ بۋشەر اتوم ەلەكتر ستانسياسىنا شابۋىل جاسالدى: ماگاتە سابىر ساقتاۋعا شاقىردى

    استانا. KAZINFORM - اتوم ەنەرگياسى جونىندەگى حالىقارالىق اگەنتتىك (ماگاتە) سارسەنبى كۇنى يراننان «بۋشەر» اتوم ەلەكتر ستانسياسى كەشەنىنە شابۋىل جاسالعانى تۋرالى حابارلاما العانىن مالىمدەدى.

    МАГАТЭ призывает к сдержанности на фоне обстрела иранской АЭС «Бушер»
    Фото: Anadolu

    حالىقارالىق اگەنتتىكتىڭ حابارلاۋىنشا، ستانسياعا كەلتىرىلگەن زالال نەمەسە ادام شىعىنى تۋرالى ەشقانداي حابارلاما تۇسكەن جوق.

    —- باس ديرەكتور يادرولىق اپات قاۋپىن بولدىرماۋ ءۇشىن قاقتىعىس كەزىندە بارىنشا سابىر ساقتاۋعا شاقىردى، - دەلىنگەن ماگاتە مالىمدەمەسىندە.

    «روساتوم» بۇعان دەيىن يرانداعى «بۋشەر» ا ە س- كە جاسالعان سوققىدان كەيىن مالىمدەمە جاساعان بولاتىن.

    رەسەيلىك كورپوراتسيانىڭ باسشىسى الەكسەي ليحاچيەۆتىڭ مالىمدەۋىنشە، ا ە س- كە جاسالعان سوققى مەترولوگيا قىزمەتى عيماراتىنا ىرگەلەس جۇمىس ىستەپ تۇرعان ەنەرگوبلوكقا جاقىن اۋماققا جاسالعان.

    — «روساتوم» مەملەكەتتىك كورپوراتسياسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى اراسىندا قازا تاپقاندار جوق. الاڭداعى رادياتسيالىق جاعداي قالىپتى. بۇل قاقتىعىس باستالعاننان بەرى ا ە س الاڭىندا تىركەلگەن العاشقى سوققى، - دەدى ليحاچيەۆ.

    ونىڭ ايتۋىنشا، وسىعان دەيىن يراننان «روساتوم» - نىڭ شامامەن 250 قىزمەتكەرى مەن ولاردىڭ وتباسىلارى ەۆاكۋاتسيالانعان. قازىرگى ۋاقىتتا ستانسيادا شامامەن 480 رەسەيلىك قىزمەتكەر قالىپ وتىر جانە قىزمەتكەرلەردى ءۇشىنشى رەت ەۆاكۋاتسيالاۋعا دايىندىق ءجۇرىپ جاتىر.

    ليحاچيەۆ سونداي-اق رەسەي شابۋىلدى ايىپتايتىنىن جانە قاقتىعىس تاراپتارىن «ا ە س ايماعىنداعى جاعدايدى باسەڭدەتۋ ءۇشىن بارلىق مۇمكىن كۇش-جىگەر سالۋعا» شاقىراتىنىن اتاپ ءوتتى.

    وسىعان دەيىن «روساتوم» يرانداعى ا ە س- تەگى جۇمىسىن توقتاتقانىن حابارلاعان بولاتىنبىز.

    Бақытжол Кәкеш
