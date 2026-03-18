يراننىڭ بۋشەر اتوم ەلەكتر ستانسياسىنا شابۋىل جاسالدى: ماگاتە سابىر ساقتاۋعا شاقىردى
استانا. KAZINFORM - اتوم ەنەرگياسى جونىندەگى حالىقارالىق اگەنتتىك (ماگاتە) سارسەنبى كۇنى يراننان «بۋشەر» اتوم ەلەكتر ستانسياسى كەشەنىنە شابۋىل جاسالعانى تۋرالى حابارلاما العانىن مالىمدەدى.
حالىقارالىق اگەنتتىكتىڭ حابارلاۋىنشا، ستانسياعا كەلتىرىلگەن زالال نەمەسە ادام شىعىنى تۋرالى ەشقانداي حابارلاما تۇسكەن جوق.
—- باس ديرەكتور يادرولىق اپات قاۋپىن بولدىرماۋ ءۇشىن قاقتىعىس كەزىندە بارىنشا سابىر ساقتاۋعا شاقىردى، - دەلىنگەن ماگاتە مالىمدەمەسىندە.
«روساتوم» بۇعان دەيىن يرانداعى «بۋشەر» ا ە س- كە جاسالعان سوققىدان كەيىن مالىمدەمە جاساعان بولاتىن.
رەسەيلىك كورپوراتسيانىڭ باسشىسى الەكسەي ليحاچيەۆتىڭ مالىمدەۋىنشە، ا ە س- كە جاسالعان سوققى مەترولوگيا قىزمەتى عيماراتىنا ىرگەلەس جۇمىس ىستەپ تۇرعان ەنەرگوبلوكقا جاقىن اۋماققا جاسالعان.
— «روساتوم» مەملەكەتتىك كورپوراتسياسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى اراسىندا قازا تاپقاندار جوق. الاڭداعى رادياتسيالىق جاعداي قالىپتى. بۇل قاقتىعىس باستالعاننان بەرى ا ە س الاڭىندا تىركەلگەن العاشقى سوققى، - دەدى ليحاچيەۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، وسىعان دەيىن يراننان «روساتوم» - نىڭ شامامەن 250 قىزمەتكەرى مەن ولاردىڭ وتباسىلارى ەۆاكۋاتسيالانعان. قازىرگى ۋاقىتتا ستانسيادا شامامەن 480 رەسەيلىك قىزمەتكەر قالىپ وتىر جانە قىزمەتكەرلەردى ءۇشىنشى رەت ەۆاكۋاتسيالاۋعا دايىندىق ءجۇرىپ جاتىر.
ليحاچيەۆ سونداي-اق رەسەي شابۋىلدى ايىپتايتىنىن جانە قاقتىعىس تاراپتارىن «ا ە س ايماعىنداعى جاعدايدى باسەڭدەتۋ ءۇشىن بارلىق مۇمكىن كۇش-جىگەر سالۋعا» شاقىراتىنىن اتاپ ءوتتى.
وسىعان دەيىن «روساتوم» يرانداعى ا ە س- تەگى جۇمىسىن توقتاتقانىن حابارلاعان بولاتىنبىز.