يراننان اكەلىنگەن 27 قولجازبا 18-عاسىرداعى قازاق تاريحى مەن مادەنيەتىنە ارنالعان - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - يران دەلەگاتسياسى اكەلگەن 27 قولجازبا 18-عاسىرداعى قازاق تاريحى مەن مادەنيەتىنە ارنالعان.
بۇل تۋرالى اقوردادا يران يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكيانمەن كەلىسسوزدەر قورىتىندىسىنا وراي ب ا ق وكىلدەرىنە ارنالعان بىرلەسكەن مالىمدەمە بارىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- قازاق تىلىندە پارسى سوزدەرى كوپ. عالىمدار تىلدىك قورىمىزداعى پارسى سوزدەرىنىڭ ۇلەسى 4 پايىز دەپ سانايدى ەكەن. ولاردىڭ اراسىندا استانا، پايدا، كورمە، داۋلەت، ءدارى، دارمەك، اۋلا، ورازا جانە تاعى باسقا سوزدەر بار. بۇگىندە يراننىڭ سولتۇستىگىندەگى گۇلستان پروۆينتسياسىنىڭ گورگان، ءباندار، تۇرىمەن جانە كۇمبەت قالالارىندا 5 مىڭنان استام قازاق تۇرادى. فيردوۋسيدىڭ «شاحناماسى» مەن ونىڭ كەيىپكەرلەرى تۇران حالىقتارىنا دا جاقىن. قازاقتىڭ ۇلى اقىنى اباي فيردوۋسي، حافەز، ساعدي سياقتى پارسى شايىرلارىنىڭ شىعارمالارىمەن تانىس بولعان، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى يران دەلەگاتسياسى اكەلگەن كونە قولجازبالاردىڭ كوشىرمەلەرى 18-عاسىرداعى قازاق تاريحى مەن مادەنيەتىنە ارنالعانىن ايتتى.
- ۇسىنىلعان 27 قولجازبادا قازاق حاندىعىنىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق احۋالى، كورشى ەلدەرمەن قارىم-قاتىناسى، ايماقتاعى باسەكەلەستىك، تۇركىستاننىڭ ساياسي-ەكونوميكالىق جاعدايى، رەسەي پاتشالىعىنىڭ قازاق ايماقتارى مەن حاندىقتارىنا قاتىستى ارەكەتتەرى تۋرالى ساراپتامالار بار. سونداي-اق قازاق دالاسىندا كومىر، تەمىر، مىس، قورعاسىن، بيريۋزا كەنىشتەرىنىڭ تابىلىپ، ولاردى ءوندىرۋ ماسەلەسى سيپاتتالعان. وتە قىزىق دەرەكتەر بار. سىزگە كوپ راقمەت، پرەزيدەنت مىرزا، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ يران پرەزيدەنتىنە قاراتا.
بۇعان دەيىن يران قازاقستان تاريحىنا قاتىستى قۇندى قولجازبالار كوشىرمەسىن الا كەلگەنىن جازعان ەدىك.