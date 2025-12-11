يراندىق كومپانيا قازاقستاندا ىرىمشىك پەن بالالار تاعامىن وندىرەدى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا قازاقستان-يران بيزنەس فورۋمى باستالدى. شاراعا 500 گە جۋىق قاتىسۋشى جينالدى جانە ولاردىڭ جۇزدەن استامى - يراندىق كاسىپكەرلەر.
فورۋم اياسىندا Kazakh Invest ۇلتتىق كومپانياسى ىنتىماقتاستىق تۋرالى ەكى كەلىسىمگە قول قويۋدى جوسپارلاپ وتىر.
- ءبىرىنشى كەلىسىم - يراننىڭ Solico Group كومپانياسىمەن جاسالادى. بۇل كومپانيا قازاقستاندا بىرنەشە جوبانى جۇزەگە اسىرۋدى جوسپارلاپ وتىر. العاشقى جوبا ءسۇتتى قايتا وڭدەۋ مەن ىرىمشىك جاساۋ سالاسىنا قاتىستى. قازىر الماتى وبلىسىندا 16 گەكتار اۋماقتا نىسانداردىڭ قۇرىلىسى باستالىپ كەتتى. ينۆەستيتسيا كولەمى شامامەن 100-150 ميلليون دوللارعا جەتەدى. ىرىمشىك ءوندىرىسى ىسكە قوسىلعان سوڭ، جوبانىڭ ەكىنشى فازاسى - بالالار تاعامىن ءوندىرۋ جوسپارلانىپ وتىر. Solico Group - اگروونەركاسىپ سالاسىندا جۇمىس ىستەيتىن يرانداعى ەڭ ءىرى كورپوراتسيالاردىڭ ءبىرى، - دەدى Kazakh Invest ۇلتتىق كومپانياسى باسقارما ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ماديار سۇلتانبەك اگەنتتىككە بەرگەن سۇحباتىندا.
ەكىنشى كەلىسىم تاۋ-كەن مەتاللۋرگيا سالاسىنداعى يراننىڭ Kavand Nahan Zamin كومپانياسىمەن ورناتىلماق.
- ولار ون جىل بۇرىن، 2015-جىلى قاراعاندى وبلىسىنىڭ اقتوعاي اۋدانىندا مىس كەن ورنىن ساتىپ العان بولاتىن. قازىر قازاقستاندا جۇمىس ىستەپ، جىلىنا 5 مىڭ تونناعا جۋىق كاتودتى مىس وندىرەدى. ەندى ءبىز ولارمەن ءوندىرىستى كەڭەيتۋ، كولەمدى ارتتىرۋ جانە قايتا وڭدەۋ دەڭگەيىن ءوسىرۋ جونىندە ىنتىماقتاستىق كەلىسىمىنە قول قويامىز. بۇگىندە بۇل كومپانيا نىساندارىندا جۇزدەگەن ازاماتىمىز جۇمىس ىستەيدى. ال ءوندىرىس كەڭەيسە، تاعى مىڭ جارىم جۇمىس ورنى اشىلادى. سوندىقتان ءبىز يراندىق كومپانيالارمەن ىنتىماقتاستىققا وتە قۋانىشتىمىز. يران - تاياۋ شىعىستاعى ەڭ مىقتى ەكونوميكالاردىڭ ءبىرى، - دەپ تۇيىندەدى م. سۇلتانبەك.
سپيكەردىڭ ايتۋىنشا، قازاقستاندا يران كاپيتالىنىڭ قاتىسۋىمەن 650 دەن استام ۇيىم تىركەلگەن. جينالعان ينۆەستيتسيالار كولەمى بۇگىندە 200 ميلليون دوللاردان اسادى.
بۇعان دەيىن اقوردادا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزگە رەسمي ساپارمەن كەلگەن يران يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكياندى قارسى العانىن جازعان ەدىك.
قازىرگى ۋاقىتتا تاراپتار جوعارى دەڭگەيدەگى كەلىسسوزدەر جۇرگىزىپ جاتىر. ونىڭ بارىسىندا ساۋدا-ەكونوميكالىق، كولىك-لوگيستيكا جانە مادەني-گۋمانيتارلىق سالالارداعى قازاق-يران ىنتىماقتاستىعىن ودان ءارى نىعايتۋ ماسەلەلەرى تالقىلانباق.
بۇعان دەيىن Kazinform-نىڭ اناليتيكالىق شولۋشىسى استانا مەن تەگەران اراسىنداعى كەلىسسوزدىڭ استارىنا ءۇڭىلىپ كورگەن ەدى.