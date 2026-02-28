يرانداعى قازاقستان ازاماتتارىنىڭ اراسىندا زارداپ شەككەندەر جوق – س ءى م
استانا. KAZINFORM - قازىرگى تاڭدا يران اۋماعىندا 96 قازاقستان ازاماتى بار. بۇل تۋرالى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنەن ءمالىم ەتتى.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، ولاردىڭ 18 ءى- ديپلوماتيالىق وكىلدىكتەردىڭ قىزمەتكەرلەرى، 2 ازامات - ستۋدەنت، 70 قازاقستاندىق «زاركۋح» زاۋىتىندا ەڭبەك ەتەدى. سونداي-اق التى ازامات يراندا جەكە ساپارمەن ءجۇر.
سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى مەن قازاقستاننىڭ شەتەلدەگى مەكەمەلەرى وتانداستارىمىزبەن تۇراقتى بايلانىس ورناتقان.
قازىرگى ۋاقىتتا يرانداعى قازاقستان ازاماتتارىنىڭ اراسىندا زارداپ شەككەندەر تۋرالى اقپارات جوق.
ەسكە سالا كەتەيىك، يزرايل بۇگىن تەگەرانعا «پريەۆەنتيۆتىك سوققى» جاسادى. بۇل تۋرالى يزرايلدىڭ قورعانىس ءمينيسترى يسراەل كاتس مالىمدەدى.
وسى جاعدايعا بايلانىستى اۋە كەڭىستىگى جابىلعاننان كەيىن ۇشاقتار يراندى اينالىپ وتۋگە ءماجبۇر بولدى.
تاياۋ شىعىستاعى جاعدايعا بايلانىستى الماتى مەن استانادان ۇشىپ شىققان ۇشاقتار كەرى ورالاتىنى بەلگىلى بولدى.
يران يزرايلگە قارىمتا جاۋاپ رەتىندە بىرنەشە زىمىران جىبەردى.
ارتىنشا يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋ يرانعا قارسى يزرايل مەن ا ق ش- تىڭ بىرلەسكەن وپەراتسياسى ەكەنىن مالىمدەدى.