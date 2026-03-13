يرانداعى جۇرت اۋىلعا قاشىپ جاتىر
استانا. قازاقپارات - يراندا قالاداعى ەل اۋىلدارعا قاشىپ جاتىر. ويتكەنى تەگەران مەن ءىرى مەگاپوليستەرگە توقتاۋسىز بومبا تۇسەدى. ا ق ش پەن يزرايلدىڭ شابۋىلى كۇننەن كۇنگە ۇدەپ بارادى. يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ جاڭا جوعارعى باسشىسى كەشە ەلگە ۇندەۋ جاسادى.
موجتابا حامانەي: «كەك قايتارماي تىنبايمىن»، - دەيدى. ءسويتىپ بۇل سوعىستا ءدال قازىر رايىنان قايتار ەشكىم جوق. يراندا ەل اۋىلدارعا جانە سولتۇستىككە قاراي قاشىپ جاتىر. ب ۇ ۇ- نىڭ دەرەگى بويىنشا، سوعىس باستالعالى تەگەران مەن ءىرى قالالاردان 3 ميلليون 200 مىڭ ادام كەتىپ ۇلگەردى. ويتكەنى شۇبىرعان حالىق قالالاردان كەتپەسە، قاۋىپ كوپ. ال جانىن شۇبەرەككە ءتۇيىپ، جويقىن جارىلىستاردىڭ استىندا وتىرعان تۇرعىندار: «كۇندىز كۇلكى، تۇندە ۇيقىدان ايىرىلدىق. ويتكەنى بومبانىڭ گۇرسىلى 4-5 ساعات سايىن ەستىلەدى»، - دەيدى.
يزرايل مەن ا ق ش قاقتىعىس باستاعان 13 كۇننەن بەرى يران اۋماعىندا 6 مىڭ نىسانعا سوققى جاسالدى. حالىقارالىق اگەنتتىكتەر تاراتقان كادرلارعا قاراعاندا شابۋىل سالدارى اۋىر، ءارى الاپات. ال پرەزيدەنت ترامپ ۇرەيلەنىپ وتىرعان يران حالقىنا ۇندەۋ تاستادى. بيلىككە قارسى باس كوتەرۋگە شاقىردى. بۇل مالىمدەمەدەن سوڭ، يسلام رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق پوليتسياسىنىڭ باسشىسى ەل ىشىندە بۇلىككە جول بەرىلمەيتىنىن قاداپ ايتتى. كەرەك بولسا، كوشەگە شىققان جۇرتقا وق اتىلاتىنىن ەسكەرتتى.
احمادرەزا رادان، يران ۇلتتىق پوليتسياسىنىڭ باسشىسى:
- ەگەر بىرەۋ قاس جاۋىمىزدىڭ تاپسىرماسىمەن ارەكەت ەتسە، ءبىز ەندى ەشكىمدى ايامايمىز. ولار ءبىزدىڭ دۇشپانىمىزعا اينالادى. قاۋىپسىزدىك كۇشتەرى وق اتۋعا تولىق دايىن تۇر.
يزرايلدىكتەر جەراستىن پانالاپ ءجۇر
ا ق ش پەن يزرايلدىڭ شابۋىلدارىنان يران دا قايتار ەمەس. يزرايلگە قاراي زىمىرانداردى توقتاۋسىز جاۋدىرىپ جاتىر. جاعداي وڭاي ەمەس. ءىرى قالالاردا ۋاقىتشا پانالاۋ ورىندارى الدىن الا ازىرلەنگەن. الايدا زىمىراننان قورعايتىن ارناۋلى ورىندار بارىنە بىردەي جەتىسپەيدى. سوندىقتان يزرايلدىكتەر بومبادان قورعانۋ ءۇشىن جەراستى اۆتوتۇراقتاردى پانالايدى. كەيبىرى ءتىپتى شاتىر تىگىپ، جەرتولەلەرگە قونىستانىپ العان. ويتكەنى يزرايل ارمياسىنىڭ قولباسشىسى سوعىس جاقىن ارادى اياقتالمايدى دەپ، حالىقتى كەز كەلگەن جاعدايعا دايىن بولۋعا شاقىرعان.
يزرايل يرانعا قارسى اسكەري وپەراتسياعا قوسىمشا قارجى بولۋگە نيەتتى. مۇنى پرەمەر-مينيستر بينيامين نەتانياحۋ مالىمدەدى. بلۋمبەرگ باسىلىمىنىڭ دەرەگى بويىنشا، تەل-اۆيۆ قورعانىس شىعىندارىن 13 ميلليارد دوللارعا ارتتىرماق. «بۇل دا يرانعا قارسى سوعىس جاقىن ارادا اياقتالمايتىنىن كورسەتسە كەرەك»، - دەيدى ساراپشىلار.
بينيامين نەتانياحۋ، يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى:
- بۇل اسكەري وپەراتسيا يراننىڭ يادرولىق قارۋعا يە بولمايتىنىنا كەپىلدىك بەرەدى. الايدا بۇل ءۇشىن كوپ قارجى قاجەت. سوندىقتان اسكەري شىعىندى ونداعان ميلليارد شەكەلگە ۇلعايتۋىمىز قاجەت. قارجى ءمينيسترىنىڭ وسى ماڭىزدى ميسسيانى قولداپ وتىرعانىنا ريزامىن.
ا ق ش بومبالاۋشى ۇشاقتارىن يرانعا جىبەرمەك
ا ق ش بومبالاۋشى ۇشاقتارىن ۇلى بريتانياعا ورنالاستىردى. «قۇراما شتاتتاردىڭ بۇل ارەكەتى يرانعا قىر كورسەتۋ عانا ەمەس ءتارىزدى»، - دەيدى ساراپشىلار. ويتكەنى اسكەري كەمەنىڭ بورتىنا بۋنكەر بۇزعىش بومبالار تيەلگەن. قارۋدىڭ بۇل ءتۇرى جەرگە تيگەن ساتتە نەمەسە بيىكتە جارىلاتىن بومبالار سەكىلدى ەمەس. ونداعان مەتىر تەرەڭدىككە ەنىپ، جەر استىندا عانا جارىلادى. دەمەك الداعى كۇندەرى ا ق ش پەن يزرايل يرانعا شابۋىلدى كۇشەيتۋى مۇمكىن.
«زىمىران مەن درون قويمالارىن جويۋعا كىرىسۋى ىقتيمال»، - دەيدى ساراپشىلار. ا ق ش يراننىڭ قورعانىسى مۇنشالىقتى مىقتى بولادى دەپ ويلاعان جوق. بۇل تۋرالى نيۋ-يورك تايمس باسىلىمى جازدى. قالاي دەسەك تە، بۇل سوعىستىڭ ازىرگە توقتاي قويار ءتۇرى كورىنبەيدى. ال مۇنىڭ سوڭى قارا حالىقتىڭ بەينەت شەگۋىنە الىپ كەلەتىنى انىق.
