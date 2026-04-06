21:30, 06 - ءساۋىر 2026 | GMT +5
يراندا يزرايلگە جەتەتىن مىڭنان اسا زىمىران بار
استانا. قازاقپارات - يراننىڭ قارۋ-جاراق ارسەنالىندا يزرايل اۋماعىنا جەتەتىن ءالى 1 مىڭنان اسا زىمىران ساقتاۋلى. بۇل تۋرالى يزرايلدىك «كەشەت 12» تەلەارناسىنا سۇحبات بەرگەن ساحال وكىلى مالىمدەدى.
ونىڭ سوزىنە قاراعاندا، يراننىڭ زىمىران اتۋ قوندىرعىلارى تاۋدىڭ ىشىندە ورنالاسقان. سوندىقتان، مۇنى جويۋ وڭايعا سوقپاي تۇر.
Bloomberg باسىلىمىنىڭ دەرەگى بويىنشا، سوعىسقا دەيىن يسلام رەسپۋبليكاسى ارسەنالىندا ورتا قاشىقتىققا ۇشاتىن 2 مىڭ راكەتا بولعان.