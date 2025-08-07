ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    20:45, 07 - تامىز 2025 | GMT +5

    يراندا مەملەكەتتىك مەكەمەلەر ۋاقىتشا جابىلدى

    استانا. قازاقپارات - يراندا اپتاپ ىستىقتان مەملەكەتتىك مەكەمەلەر ۋاقىتشا جابىلدى. ەل استاناسى تەگەران مەن 31 پروۆينتسياسىنىڭ 15-ىندە شەكتەۋلەر ەنگىزىلدى. كەي كەڭسەلەر، قاشىقتان جۇمىس ىستەۋ رەجيمىنە اۋىسقان.

    Али Лариджани Иран Ұлттық қауіпсіздік кеңесінің хатшысы болып тағайындалды
    Фото: IRNA

    ءبىرقاتار وڭىردە سىناپ باعاناسى پليۋس 50 گرادۋسقا دەيىن جەتكەن. وسىعان بايلانىستى، بيلىك تۇرعىندارعا ىستىقتان ساقتانىپ، كوشەگە شىقپاۋعا، جانە سۋ مەن جارىقتى بارىنشا ۇنەمدەۋدى ەسكەرتتى. ويتكەنى ەلدىڭ ەنەرگەتيكالىق جۇيەسى تۇرعىنداردىڭ ارتىق سۇرانىسىن قامتاماسىز ەتۋگە كۇشى جەتپەي جاتىر. ويتكەنى نىساندار ەسكەرگەن. حالىقارالىق سانكسيالاردىڭ اسەرىنەن ينفراقۇرىلىمدى جوندەۋ جۇمىستارى ازىرگە مۇمكىن ەمەس. سول سەبەپتى ءبىرقاتار ايماقتا جارىق كۇنىنە 2 ساعاتقا وشىرىلەدى.

    تەگ:
    الەم
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار