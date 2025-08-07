20:45, 07 - تامىز 2025 | GMT +5
يراندا مەملەكەتتىك مەكەمەلەر ۋاقىتشا جابىلدى
استانا. قازاقپارات - يراندا اپتاپ ىستىقتان مەملەكەتتىك مەكەمەلەر ۋاقىتشا جابىلدى. ەل استاناسى تەگەران مەن 31 پروۆينتسياسىنىڭ 15-ىندە شەكتەۋلەر ەنگىزىلدى. كەي كەڭسەلەر، قاشىقتان جۇمىس ىستەۋ رەجيمىنە اۋىسقان.
ءبىرقاتار وڭىردە سىناپ باعاناسى پليۋس 50 گرادۋسقا دەيىن جەتكەن. وسىعان بايلانىستى، بيلىك تۇرعىندارعا ىستىقتان ساقتانىپ، كوشەگە شىقپاۋعا، جانە سۋ مەن جارىقتى بارىنشا ۇنەمدەۋدى ەسكەرتتى. ويتكەنى ەلدىڭ ەنەرگەتيكالىق جۇيەسى تۇرعىنداردىڭ ارتىق سۇرانىسىن قامتاماسىز ەتۋگە كۇشى جەتپەي جاتىر. ويتكەنى نىساندار ەسكەرگەن. حالىقارالىق سانكسيالاردىڭ اسەرىنەن ينفراقۇرىلىمدى جوندەۋ جۇمىستارى ازىرگە مۇمكىن ەمەس. سول سەبەپتى ءبىرقاتار ايماقتا جارىق كۇنىنە 2 ساعاتقا وشىرىلەدى.