يراندا اسكەري تىكۇشاق اپاتىنان ءتورت ادام قازا تاپتى
استانا. KAZINFORM - قايعىلى وقيعا ەلدىڭ ورتالىق بولىگىندە جاتتىعۋ ورىنداۋ كەزىندە بولدى، دەپ حابارلايدى Kazinform-نىڭ تاياۋ شىعىستاعى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
يراندىق ب ا ق حابارلاۋىنشا، 24- اقپان كۇنى تاڭەرتەڭ يسفاحان پروۆينتسياسىنىڭ دورچە قالاسىندا يراندىق اسكەري تىكۇشاق اپاتقا ۇشىرادى.
الدىن الا اقپارات بويىنشا، اۋە كەمەسى جاتتىعۋ ميسسياسىن ورىنداعان. تىكۇشاق حومەيني-شاحر اۋدانىنداعى كوكونىس-جەمىس كوتەرمە بازارىنىڭ اۋماعىنا قۇلاپ، ارتىنان ءورت شىققان. توتەنشە جاعدايلار قىزمەتى ءورتتى تەز ارادا ءسوندىردى.
وقيعا كەزىندە ۇشقىش پەن ەكىنشى ۇشقىش، سونداي-اق بازار دۇڭگىرشەكتەرىندە جۇمىس ىستەيتىن ەكى بەيبىت تۇرعىن قازا تاپتى. رەسمي ورگاندار ءتورت ادامنىڭ قازا تاپقانىن راستادى.
يران مەملەكەتتىك تەلەديدارىنىڭ مالىمەتىنشە، اپاتقا تەحنيكالىق اقاۋ سەبەپ بولۋى مۇمكىن. اپاتتىڭ ءمان-جايى مەن وعان قاتىستى سوڭعى قورىتىندى ازىرگە جاريالانعان جوق.
وتكەن اپتادا يران اسكەري-اۋە كۇشتەرىنىڭ F-4 جويعىش ۇشاعى باتىستاعى حامادان پروۆينتسياسىندا جاتتىعۋ ۇشۋى كەزىندە اپاتقا ۇشىراپ، ۇشقىشتاردىڭ ءبىرى قازا تاپتى. رەسمي قۇرىلىمدار ەكى وقيعاعا قاتىستى تەرگەۋ امالدارىن جالعاستىرىپ جاتىر.
وسىعان دەيىن پەرۋدە تىكۇشاق قۇلاپ، 15 ادام مەرت بولعانىن حابارلادىق.
ال وتكەن ايدا جاپونيانىڭ كۋماموتو پرەفەكتۋراسىندا بورتىندا ءۇش ادام بولعان تۋريستىك تىكۇشاق جوعالىپ كەتتى.