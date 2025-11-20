ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    21:11, 20 - قاراشا 2025 | GMT +5

    يران زىمىراندار سانىن ارتتىردى

    استانا. قازاقپارات-  يران زىمىران ءوندىرىسىن ارتتىردى. امەريكالىق «ناشەنل ينتەرەست» باسىلىمى وسىنداي مالىمەت تاراتتى. يسلام رەسپۋبليكاسىنا راكەتا قۇراستىرۋعا تىيىم سالىپ، سانكسيا ەنگىزىلگەن بولاتىن. سوعان قاراماستان تەگەران زىمىراندار سانىن ارتتىرىپ جاتىر.

    зымыран
    Фото: DW

     بارلاۋ قىزمەتتەرىنىڭ دەرەگى بويىنشا، قازىر زىمىران اتۋ جۇيەلەرىن جەر استىنان سالا باستاعان. الايدا يران تاراپى اتومدىق باعدارلاماسى بويىنشا ا ق ش- پەن كەلىسسوز باستاۋعا دايىن ەكەنىن جەتكىزدى. الايدا قۇراما شتاتتار تەگەراننىڭ شارتتارىنا كەلىسۋى كەرەك. ويتپەگەن جاعدايدا ۆاشينگتون جانە تەل-اۆيۆپەن كەزەكتى تەكەتىرەستەن قايمىقپايتىنىن اتاپ ءوتتى.

     24.kz 

    تەگ:
    الەم
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار