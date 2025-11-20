21:11, 20 - قاراشا 2025 | GMT +5
يران زىمىراندار سانىن ارتتىردى
استانا. قازاقپارات- يران زىمىران ءوندىرىسىن ارتتىردى. امەريكالىق «ناشەنل ينتەرەست» باسىلىمى وسىنداي مالىمەت تاراتتى. يسلام رەسپۋبليكاسىنا راكەتا قۇراستىرۋعا تىيىم سالىپ، سانكسيا ەنگىزىلگەن بولاتىن. سوعان قاراماستان تەگەران زىمىراندار سانىن ارتتىرىپ جاتىر.
بارلاۋ قىزمەتتەرىنىڭ دەرەگى بويىنشا، قازىر زىمىران اتۋ جۇيەلەرىن جەر استىنان سالا باستاعان. الايدا يران تاراپى اتومدىق باعدارلاماسى بويىنشا ا ق ش- پەن كەلىسسوز باستاۋعا دايىن ەكەنىن جەتكىزدى. الايدا قۇراما شتاتتار تەگەراننىڭ شارتتارىنا كەلىسۋى كەرەك. ويتپەگەن جاعدايدا ۆاشينگتون جانە تەل-اۆيۆپەن كەزەكتى تەكەتىرەستەن قايمىقپايتىنىن اتاپ ءوتتى.
24.kz