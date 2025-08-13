يران يزرايلمەن قاقتىعىس كەزىندە 21 مىڭ ادام ۇستالعانىن حابارلادى
استانا. KAZINFORM - يران ماۋسىم ايىنداعى يزرايلمەن قاقتىعىس كەزىندەگى جاپپاي تۇتقىنداۋلار تۋرالى العاشقى ەسەبىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
ماۋسىم ايىندا يزرايلمەن بولعان 12 كۇندىك قاقتىعىس كەزىندە يران پوليتسياسى 21 مىڭنان استام ادامدى، ونىڭ ىشىندە تىڭشىلىق جاسادى، زاڭسىز ءتۇسىرىلىم جاسادى جانە يمميگراتسيالىق زاڭنامانى بۇزدى دەگەن كۇدىكپەن ۇستاعان. بۇل تۋرالى يراندىق ب ا ق حابارلادى.
يران پوليتسياسىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى سايد مونتازەرالماحدي تۇتقىنداۋلار يزرايلدىڭ ەل اۋماعىنا اۋە شابۋىلدارى باستالعاننان كەيىن ەنگىزىلگەن كۇشەيتىلگەن ىشكى قاۋىپسىزدىك شارالارىنىڭ ءبىر بولىگى ەكەنىن ايتتى.
- 12 كۇنگە سوزىلعان قاقتىعىس كەزىندە 21 مىڭ كۇدىكتىنىڭ ۇستالۋى حالىقتىڭ حاباردارلىعى مەن قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋگە قاتىسۋىنىڭ جوعارى دەڭگەيىن كورسەتەدى، - دەدى ول.
كۇدىكتى تۇلعالار تۋرالى اقپاراتتى تۇرعىندار بەرگەن.
پوليتسيانىڭ مالىمەتىنشە، ۇستالعانداردىڭ 260-تان استامى تىڭشىلىق جاسادى، 172- ءسى رۇقساتسىز ءتۇسىرىلىم جاسادى، 2774- ءى ەلدە زاڭسىز ءجۇردى دەگەن كۇدىككە ىلىنگەن.
قاقتىعىس كەزىندە 1000-نان استام قوسىمشا باقىلاۋ بەكەتتەرى ورنالاستىرىلدى. قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى سونداي-اق ۇستالعانداردىڭ موبيلدى قۇرىلعىلارىن تەكسەرۋ كەزىندە قاۋىپسىزدىككە قاۋىپ توندىرەتىن 30 ەرەكشە جاعداي انىقتالعانىن حابارلادى.
پوليتسيا وكىلى بۇل دەرەكتەر قاقتىعىس كەزىندەگى جاپپاي ۇستاۋ ناتيجەلەرىنىڭ العاشقى رەسمي قورىتىندىسى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
بۇعان دەيىن يراننىڭ سوت جۇيەسىنىڭ باسشىسى گولامحوسسەين موحسەني ەدجەي ءدال وسى كۇنى 2 مىڭعا جۋىق ادام تۇتقىنعا الىنعانىن حابارلاپ، ونىڭ ماڭىزدى بولىگى كەيىن قىلمىستىڭ دالەلى بولماعاندىقتان بوساتىلعانىن اتاپ كورسەتتى.