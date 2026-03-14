ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    10:10, 14 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    يران يزرايل مەن ا ق ش بازالارىن بالليستيكالىق زىمىرانمەن اتقىلاعانىن مالىمدەدى

    استانا. KAZINFORM - يسلام ريەۆوليۋتسياسىنىڭ قامقورشىلار كورپۋسى (كسير، يران قارۋلى كۇشتەرىنىڭ ەليتالىق بولىكتەرى) يزرايل مەن ا ق ش بازالارىنا قارسى «شىنايى ۋادە-4» وپەراتسياسىنىڭ 48- كەزەڭىن جاريالادى. شابۋىل بارىسىندا بالليستيكالىق زىمىراندار قولدانىلدى، دەپ حابارلايدى تاسس.

    соққы жасады
    Фото: Fars news

    - «شىنايى ۋادە-4» وپەراتسياسىنىڭ 48- كەزەڭىندە ءبىز Kheibar Shekan كلاستى قاتتى وتىندى بالليستيكالىق زىمىراندار مەن Qadr كلاستى سۇيىق وتىندى بالليستيكالىق زىمىرانداردى پايدالانىپ، يزرايلدىڭ سولتۇستىگىنە جانە تاياۋ شىعىستاعى بىرنەشە ا ق ش بازالارىنا ءساتتى سوققى بەردىك، - دەلىنگەن يراننىڭ مەملەكەتتىك تەلەارناسى تاراتقان مالىمدەمەدە.

    اسكەريلەر ا ق ش- تىڭ قاي اسكەري نىساندارىنا شابۋىل جاسالعانىن ناقتىلاعان جوق.

    تەگ:
    الەم
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار