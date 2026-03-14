10:10, 14 - ناۋرىز 2026 | GMT +5
يران يزرايل مەن ا ق ش بازالارىن بالليستيكالىق زىمىرانمەن اتقىلاعانىن مالىمدەدى
استانا. KAZINFORM - يسلام ريەۆوليۋتسياسىنىڭ قامقورشىلار كورپۋسى (كسير، يران قارۋلى كۇشتەرىنىڭ ەليتالىق بولىكتەرى) يزرايل مەن ا ق ش بازالارىنا قارسى «شىنايى ۋادە-4» وپەراتسياسىنىڭ 48- كەزەڭىن جاريالادى. شابۋىل بارىسىندا بالليستيكالىق زىمىراندار قولدانىلدى، دەپ حابارلايدى تاسس.
- «شىنايى ۋادە-4» وپەراتسياسىنىڭ 48- كەزەڭىندە ءبىز Kheibar Shekan كلاستى قاتتى وتىندى بالليستيكالىق زىمىراندار مەن Qadr كلاستى سۇيىق وتىندى بالليستيكالىق زىمىرانداردى پايدالانىپ، يزرايلدىڭ سولتۇستىگىنە جانە تاياۋ شىعىستاعى بىرنەشە ا ق ش بازالارىنا ءساتتى سوققى بەردىك، - دەلىنگەن يراننىڭ مەملەكەتتىك تەلەارناسى تاراتقان مالىمدەمەدە.
اسكەريلەر ا ق ش- تىڭ قاي اسكەري نىساندارىنا شابۋىل جاسالعانىن ناقتىلاعان جوق.