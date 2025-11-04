18:43, 04 - قاراشا 2025 | GMT +5
يران يادرولىق نىساندارىن قالىپقا كەلتىرەدى
استانا. قازاقپارات - يران يادرولىق نىساندارىن قايتا قالپىنا كەلتىرىپ، قۋاتىن ارتتىرۋدى جوسپارلاپ وتىر. بۇل تۋرالى ەل پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكيان مالىمدەدى.
ەسكە سالساق، 13 -ماۋسىمدا يزرايل يرانعا سوققى جاسادى. كەيىن شابۋىلدارعا ا ق ش تا قوسىلعان ەدى. اۋە سوققىلارى اتومدىق نىساندار مەن عىلىمي قاۋىمداستىققا باعىتتالعان. اقىرىندا ەكى ەل بەيبىت كەلىسىمگە قول جەتكىزدى. دەگەنمەن، بىرنەشە مەملەكەت تەگەران ۋراندى بايىتۋ ارقىلى يادرولىق قارۋ جاساۋى مۇمكىن دەپ الاڭداۋلى.
24.kz