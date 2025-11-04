ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    18:43, 04 - قاراشا 2025

    يران يادرولىق نىساندارىن قالىپقا كەلتىرەدى

    استانا. قازاقپارات - يران يادرولىق نىساندارىن قايتا قالپىنا كەلتىرىپ، قۋاتىن ارتتىرۋدى جوسپارلاپ وتىر. بۇل تۋرالى ەل پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكيان مالىمدەدى.

    Президент Ирана предупредил о серьезном водном кризисе
    Фото: Tasnim News

    ەسكە سالساق، 13 -ماۋسىمدا يزرايل يرانعا سوققى جاسادى. كەيىن شابۋىلدارعا ا ق ش تا قوسىلعان ەدى. اۋە سوققىلارى اتومدىق نىساندار مەن عىلىمي قاۋىمداستىققا باعىتتالعان. اقىرىندا ەكى ەل بەيبىت كەلىسىمگە قول جەتكىزدى. دەگەنمەن، بىرنەشە مەملەكەت تەگەران ۋراندى بايىتۋ ارقىلى يادرولىق قارۋ جاساۋى مۇمكىن دەپ الاڭداۋلى.

    24.kz 

    الەم
