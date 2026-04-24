17:26, 24 - ءساۋىر 2026 | GMT +5
يران ورمۋزداعى ترانزيت ءۇشىن تولەماقى الدى
استانا. قازاقپارات - يران العاش رەت ورمۋز بۇعازىنان كەمە وتكىزگەنى ءۇشىن تولەماقى الدى. بۇل تۋرالى پارلامەنت ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى حاميدرەزا حادجي باباي مالىمدەدى.
ول اقشانىڭ ورتالىق بانككە تۇسكەنىن جەتكىزدى. ال قاراجاتتىڭ سوماسى مەن تولەم مەحانيزمى جايىندا اشىپ ايتپادى. بلۋمبەرگ اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتتەرىنە سۇيەنسەك، ناقتى بەلگىلەنگەن تاريفتەر جوق. ءبىر رەيس ءۇشىن 2 ميلليون دوللارعا جەتۋى مۇمكىن. بۇل ءىستى تولىعىمەن يسلام رەۆوليۋتسياسىنىڭ ساقشىلار كورپۋسى باسقارادى. وسىنىڭ ناتيجەسىندە تەگەران بيۋدجەتىن تولتىرىپ قانا قويماي، ستراتەگيالىق ماڭىزدى باعىتقا ساياسي باقىلاۋىن كۇشەيتپەك.
24.kz