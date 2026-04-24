يران ورمۋز بۇعازىنا مينا قويىپ شىعادى
استانا. قازاقپارات- يران دا قاراپ وتىرعان جوق. ەلدىڭ قارۋلى كۇشتەرى سوعىس باستالعان جاعدايدا سوققى بەرەتىن نىساندار ءتىزىمىن ازىرلەدى.
بۇل تۋرالى فارس اگەنتتىگى حابارلادى.
قارىمتا جاۋاپ رەتىندە يزرايل مەن ۆاشينگتوننىڭ تاياۋ شىعىستاعى وداقتاستارىنىڭ ەلەكتر ستانسيالارىنا شابۋىل جاساۋعا بەل بۋىپ وتىر. سونداي-اق تەگەران قۇراما شتاتتار ورناتقان تەڭىز بلوكاداسىنا قارسى باب-ەل-ماندەب بۇعازى باعىتىنداعى كەمە قاتىناسىن شەكتەپ، ورمۋز بۇعازىن مينالاپ تاستاۋدى قاراستىرىپ جاتىر.
