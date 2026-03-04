يران تۇركيا جەرىنە قاراي بالليستيكالىق زىمىران ۇشىردى
استانا. KAZINFORM - ناتو- نىڭ اۋە جانە زىمىرانعا قارسى قورعانىس كۇشتەرى تۇركيادا يراننان ۇشىرىلعان بالليستيكالىق زىمىراندى قاعىپ تۇسىرگەن، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ انكاراداعى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
تۇركيانىڭ ۇلتتىق قورعانىس مينيسترلىگى يراننان ۇشىرىلعان جانە ەلدىڭ اۋە كەڭىستىگىنە باعىتتالعان بالليستيكالىق زىمىراننىڭ توقتاتىلعانىن راستادى. زىمىران يراك پەن سيريانىڭ اۋە كەڭىستىگىنەن ءوتىپ، كەيىن شىعىس جەرورتا تەڭىزىندە ناتو اۋە جانە زىمىرانعا قارسى قورعانىس جۇيەلەرى ارقىلى جويىلعان.
مينيسترلىك مالىمەتىنشە، حاتاي وبلىسىنىڭ ءدورتيەل اۋدانىندا تابىلعان وق-ءدارى سىنىقتارى اۋە قورعانىس جۇيەلەرىنە تيەسىلى. وقيعا سالدارىنان زارداپ شەككەندەر جوق.
انكارا ەلدىڭ جانە ازاماتتارىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ قابىلەتى جوعارى دەڭگەيدە ەكەنىن اتاپ ءوتتى. سونىمەن قاتار تۇركيا ايماقتىق تۇراقتىلىق پەن بەيبىتشىلىكتى قولدايتىنىن، ءبىراق ءوز اۋماعى مەن اۋە كەڭىستىگىن قورعاۋ ءۇشىن بارلىق قاجەتتى شارانى قابىلدايتىنىن مالىمدەدى.
مالىمدەمەدە تۇركيا كەز كەلگەن دۇشپاندىق ارەكەتتەرگە جاۋاپ بەرۋ قۇقىعىن وزىنە قالدىراتىنى جانە بارلىق تاراپتى ايماقتاعى شيەلەنىستى ۋشىقتىرۋى مۇمكىن ارەكەتتەردەن باس تارتۋعا شاقىراتىنى كورسەتىلگەن.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن تاياۋ شىعىستاعى جاعداي تۇركيانىڭ اۋە كەڭىستىگىنە جۇكتەمەنى كوبەيتكەنىن جازعان ەدىك.