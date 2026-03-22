يران تاريحىنداعى ەڭ ءىرى بانكنوتا اينالىمعا شىقتى
استانا. KAZINFORM - يران تاريحىندا ەڭ ۇلكەن نومينالدى بانكنوتا - 10 ميلليون ريال ($7,6) - اينالىمعا شىعارىلدى. بۇل شەشىم قولما- قول اقشانىڭ سۇرانىسىنىڭ كۇرت وسۋىنە بايلانىستى قابىلداندى.
اقپاراتتى بەلتا اگەنتتىگى باسىلىمى Financial Times گازەتىنە سىلتەمە جاساپ حابارلادى.
جاڭا بانكنوتا كۇلگىن ءتۇستى بولىپ، بەت جاعىندا IX عاسىردا سالىنعان يەزدەگى دجامە مەشىتى، ال كەرى جاعىندا 2500 جىلدىق بام قامالى بەينەلەنگەن. بۇل بانكنوتا ەندى اينالىمداعى ەڭ ءىرى بولىپ تابىلادى جانە اقپان ايىنىڭ باسىندا شىعارىلعان 5 ميلليون ريالدىق ($3,8) بانكنوتتى الماستىردى.
بانكوماتتاردا ۇزىن كەزەكتەر بايقالىپ، قولما-قول اقشا تەز تاۋسىلۋدا، سەبەبى ەلەكتروندىق جۇيەلەردىڭ ىستەن شىعۋى مۇمكىن دەگەن قورقىنىش تۋىنداعان. قاۋىپتىڭ سەبەبى — ينفراقۇرىلىمعا جاسالعان شابۋىلدار، سونىڭ ىشىندە يراننىڭ ەڭ ءىرى مەملەكەتتىك بانكتەرىنىڭ ءبىرى — سەپاح بانكى عيماراتىنا تيگىزىلگەن زاقىم.
يران ورتالىق بانكى جاڭا بانكنوتتى شىعارۋ حالىققا قولما- قول اقشاعا قولجەتىمدىلىكتى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن قاجەتتى ەكەنىن مالىمدەدى. الايدا بانك رەگۋلياتورى تولەمدەردىڭ نەگىزگى قۇرالدارى بولىپ ەلەكتروندىق جۇيەلەر — بانكتىك كارتالار، موبيلدىك جانە ينتەرنەت- بانكينگ قالا بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى.