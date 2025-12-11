يران قازاقستان تاريحىنا قاتىستى قۇندى قولجازبالار كوشىرمەسىن الا كەلدى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە ءال-فارابي تاريحي-مادەني كەشەنى سالىنادى. بۇل تۋرالى اقوردادا يران يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكيانمەن كەڭەيتىلگەن قۇرامداعى كەلىسسوز بارىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- مادەني-گۋمانيتارلىق بايلانىستىڭ دا ءمان-ماڭىزى زور. يراننىڭ مۇراعاتتارىندا قازاق تاريحىنا قاتىستى كوپتەگەن جادىگەر ساقتالعان. عالىمدارىمىز ءال-فارابي مۇراسىن بىرلەسە زەرتتەۋدى قولعا الدى. قازاق جەرىندە ۇلى ويشىلعا ارنالعان تاريحي-مادەني كەشەن سالۋ ماسەلەسى قاراستىرىلىپ جاتىر. سونىمەن قاتار بۇگىن يران دەلەگاتسياسى قازاقستان تاريحىنا قاتىستى ءبىرقاتار قۇندى، ەسكى قولجازبانىڭ كوشىرمەسىن الا كەلدى. سول ءۇشىن سىزگە زور ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن. بۇل قادام قوس حالىقتىڭ تاريحي بايلانىسىنىڭ تەرەڭ ەكەنىن دالەلدەي تۇسەدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
بۇعان دەيىن اقوردادا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزگە رەسمي ساپارمەن كەلگەن يران يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكياندى قارسى العانىن جازعان ەدىك.
قازىرگى ۋاقىتتا تاراپتار جوعارى دەڭگەيدەگى كەلىسسوزدەر جۇرگىزىپ جاتىر. ونىڭ بارىسىندا ساۋدا-ەكونوميكالىق، كولىك-لوگيستيكا جانە مادەني-گۋمانيتارلىق سالالارداعى قازاق-يران ىنتىماقتاستىعىن ودان ءارى نىعايتۋ ماسەلەلەرى تالقىلانباق.
بۇعان دەيىن Kazimform-نىڭ اناليتكالىق شولۋشىسى استانا مەن تەگەران اراسىنداعى كەلىسسوزدىڭ استارىنا ءۇڭىلىپ كورگەن ەدى.