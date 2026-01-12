يران نارازىلىق اكسيالارىنان كەيىن جاعدايدى تولىق باقىلاۋدا ۇستايتىنىن مالىمدەدى
استانا. KAZINFORM - يران بيلىگى سىرتقى كۇشتەردى ەلدىڭ ىشكى ىستەرىنە ارالاسۋ ءۇشىن ىشكى وقيعالاردى پايدالانۋعا تىرىستى دەپ ايىپتادى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
يران سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ابباس اراگچي ۇكىمەتكە قارسى جاپپاي نارازىلىق اكسيالارىنان كەيىن ەلدەگى جاعداي تولىق باقىلاۋدا ەكەنىن مالىمدەدى. ول بۇل مالىمدەمەنى دۇيسەنبى كۇنى تەگەراندا شەتەلدىك ديپلوماتتارمەن كەزدەسۋ كەزىندە Al Jazeera ارناسىنا جاسادى.
ول ەلدىڭ ءارتۇرلى ايماقتارىن قامتىعان نارازىلىق زورلىق-زومبىلىق پەن قانتوگىسكە ۇلاسىپ، ونى ا ق ش- تىڭ «سىلتاۋ» رەتىندە پايدالانعانىن مالىمدەدى.
- جاعداي قازىر تولىق باقىلاۋدا. نارازىلىقتار ترامپقا ارالاسۋعا سىلتاۋ بولۋ ءۇشىن زورلىق-زومبىلىق پەن قاندى سيپاتقا يە بولدى، - دەدى يران سىرتقى ىستەر ءمينيسترى.
اراگچي ءوز مالىمدەمەلەرىن راستايتىن دالەل كەلتىرمەدى.
يران سىرتقى ىستەر ءمينيسترى سونداي-اق ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ تەگەرانعا قارسى اسكەري ارەكەت تۋرالى ەسكەرتۋلەرى «تەرروريستەردى» شەتەلدىڭ ارالاسۋىن تۋدىرۋ ماقساتىندا نارازىلىق بىلدىرۋشىلەر مەن قاۋىپسىزدىك كۇشتەرىنە شابۋىل جاساۋعا يتەرمەلەۋى مۇمكىن ەكەنىن مالىمدەدى.
- ءبىز سوعىسقا دايىنبىز، ديالوگقا دا دايىنبىز، - دەدى اراگچي.
ول يران بيلىگىندە نارازىلىق بىلدىرۋشىلەرگە قارۋ تاراتىلىپ جاتقانى كورسەتىلگەن ۆيدەولار بار ەكەنىن جانە ۇستالعانداردىڭ مويىنداۋلارىن جاريالاۋ جوسپارىن جاريالاعانىن قوسا ايتتى.
ول دەمونستراتسيالاردى شەتەلدىك ەلەمەنتتەر قوزدىرىپ جىبەرگەنىن جانە قاۋىپسىزدىك كۇشتەرى زورلىق-زومبىلىققا قاتىسقانداردى ىزدەۋدى جالعاستىراتىنىن مالىمدەدى.
- قازىر بولىپ جاتقان نارسە نارازىلىقتار ەمەس، ەلگە قارسى تەرروريستىك سوعىس، - دەدى اراگچي.
- يران بيلىگىندە تەرروريستىك ەلەمەنتتەرگە جىبەرىلگەن، ولارعا بەيبىت تۇرعىندار مەن قاۋىپسىزدىك كۇشتەرىنە وق اتۋدى بۇيىرعان داۋىستىق حابارلامالاردىڭ اۋديوجازبالارى بار. سونىمەن قاتار، يران ءمينيسترى ەلدە ينتەرنەت جاقىن ارادا قولجەتىمدى بولاتىنىن مالىمدەدى. ول ۇكىمەتتىڭ بۇل پروتسەستى قاۋىپسىزدىك كۇشتەرىمەن ۇيلەستىرىپ جاتقانىن جانە ديپلوماتيالىق ميسسيالار مەن مەملەكەتتىك مەكەمەلەرمەن بايلانىستار قالپىنا كەلتىرىلەتىنىن ايتتى.
بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ امەريكالىق اسكەري كۇشتەر يرانعا قارسى ءىس-قيمىلدىڭ وتە قاتاڭ نۇسقالارىن قاراستىرىپ جاتقانىن مالىمدەگەن بولاتىن.
10 -قاڭتاردا دونالد ترامپ يران ۇكىمەتىنە قارسى ءجۇرىپ جاتقان سوڭعى ءۇش جىلداعى ەڭ ءىرى نارازىلىقتارعا قاتىستى پىكىر ءبىلدىرىپ، ا ق ش نارازىلىق بىلدىرۋشىلەرگە كومەكتەسۋگە دايىن ەكەنىن مالىمدەدى.
11- قاڭتاردا يران پارلامەنتىنىڭ سپيكەرى موحامماد باگەر گاليباف ا ق ش ەلگە شابۋىل جاساسا، ا ق ش اسكەري كۇشتەرى مەن يزرايل «زاڭدى نىسانا» بولاتىنىن ەسكەرتتى.
نارازىلىقتار يراننىڭ بارلىق پروۆينتسيالارىنداعى 111 قالا مەن ەلدى مەكەنگە تارالدى.
دۇيسەنبىدە يران نارازىلىقتار كەزىندە قازا تاپقانداردى ەسكە الۋ ءۇشىن ءۇش كۇندىك ازا تۇتۋ جاريالادى.
اۆتور
ەركەجان سماعۇلوۆا