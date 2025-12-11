يران مۇراعاتتارىندا قازاقتىڭ جاۋجۇرەك حالىق ەكەنى تۋرالى جازبالار ساقتالعان - توقايەۆ
استانا. KAZINFORM - يران مۇراعاتتارىندا قازاق حاندىعى جانە قازاقتىڭ جاۋجۇرەك حالىق ەكەنى تۋرالى جازبالار ساقتالعان.
بۇل تۋرالى اقوردادا يران يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكيانمەن كەلىسسوزدەر قورىتىندىسىنا وراي ب ا ق وكىلدەرىنە ارنالعان بىرلەسكەن مالىمدەمە بارىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- يران حالىقارالىق بەدەلى زور مەملەكەت ءارى ءبىزدىڭ ورتا شىعىستاعى سەنىمدى سەرىكتەسىمىز. باۋىرلاس قوس حالىقتىڭ تاريحى تامىرلاس، سالت-ءداستۇرى جانە مادەنيەتى ۇقساس. قولىمدا ءبىرقاتار تاريحي دەرەكتەر بار ەكەن. مىسالى، ۇلى جىبەك جولى قازىرگى قازاقستان مەن يران دالاسى ارقىلى وتكەن. ۇلى جىبەك تەحنولوگيانىڭ، ءدىننىڭ تارالۋىنا، سونداي-اق مادەني-رۋحاني قاتىناستىڭ تەرەڭدەۋىنە ىقپال ەتتى، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى قازاق حانى كەرەي سەفيەۆي شاحى يسمايلمەن ءبىرىنشى ديپلوماتيالىق قاتىناس ورناتقانىن ايتتى.
- يران مۇراعاتتارىندا قازاق حاندىعى جانە قازاقتىڭ جاۋجۇرەك حالىق ەكەنى تۋرالى جازبالار ساقتالعان. تاۋكە حان مەن شاح سۇلتان حۋسەين اراسىندا تىعىز قارىم-قاتىناس ورناعان. ەكى ەل وكىلدەرى ماسكەۋدە كەزدەسىپ، يران ەلشىسى قازاق دالاسىنا ساپارمەن كەلدى دەگەن تاريحي مالىمەتتەر بار ەكەن. ءابىلحايىر حان ءنادىر شاحقا ەلشى جىبەرىپ، بايلانىستى دامىتۋعا نيەت بىلدىرگەن. تۇركىستانداعى ازىرەت سۇلتان كەسەنەسىندەگى تايقازان يران شەبەرى ابدەل ازيز شاراف اد-دين تەرمەزدىڭ شەبەرحاناسىندا جاسالعان، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن اقوردادا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزگە رەسمي ساپارمەن كەلگەن يران يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكياندى قارسى الدى.
توقايەۆ قازاقستان مەن يران اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ بولاشاعى وتە زور ەكەنىن ايتتى.