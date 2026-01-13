يران لوندون ەلشىلىگىندەگى تۋىنىڭ الىنىپ تاستالۋىنا بايلانىستى ۇلى بريتانياداعى ەلشىسىن شاقىردى
استانا. KAZINFORM - يران بيلىگى ۇلى بريتانياداعى ەلدىڭ ديپلوماتيالىق وكىلدىگىندە بولعان وقيعادان كەيىن لوندونعا نارازىلىق ءبىلدىردى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
نارازىلىق بىلدىرۋشىلەر لوندونداعى ەلشىلىكتەن يران تۋىن ەكى رەت الىپ تاستاعاننان كەيىن يران سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى تەگەرانداعى ۇلى بريتانيا ەلشىسىن شاقىردى. بۇل تۋرالى يران مەملەكەتتىك تەلەديدارى حابارلادى.
يران تاراپىنىڭ مالىمەتىنشە، وقيعا كەزىندە نارازىلىق بىلدىرۋشىلەر يران يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ رەسمي تۋىن الىپ تاستاپ، ونىڭ ورنىنا قىسقا مەرزىمگە ارىستان مەن كۇن بەينەلەنگەن تۋدى - 1979 -جىلعى يسلام ريەۆوليۋتسياسىنا دەيىن يراندا قولدانىلعان سيمۆولدى ورناتقان. كەيىننەن ەلشىلىك قىزمەتكەرلەرى تۋدى قايتا الىپ تاستادى.
تەگەران بريتاندىق ديپلوماتپەن كەزدەسۋ كەزىندە وقيعاعا بايلانىستى «نارازىلىق» بىلدىرىلگەنىن جانە دەمونسترانتتاردىڭ ارەكەتى ديپلوماتيالىق ميسسياعا قارسى قولايسىز دەپ تانىلعانىن حابارلادى.
يراننىڭ مەملەكەتتىك تەلەديدارى سونىمەن قاتار بيلىك ەلشىگە «ب ا ق جەلەۋىمەن جالعان اقپارات تاراتىپ، زورلىق-زومبىلىق پەن تەرروريزمدى ناسيحاتتايتىن بەلگىلى ءبىر تەرروريستىك ۇيىمنىڭ» قىزمەتىنە الاڭداۋشىلىق بىلدىرگەنىن حابارلادى.
مالىمدەمەدە ناقتى اتاۋلار كەلتىرىلمەگەن.
ۇلى بريتانيادا BBC پارسى قىزمەتى مەن Iran International TV ورنالاسقان. ولاردىڭ قىزمەتى يران بيلىگى تاراپىنان ۇزاق ۋاقىت بويى سىنعا الىنىپ كەلەدى.
وقيعا باتىس ەلدەرىنىڭ ۇكىمەتكە نارازىلىق بىلدىرۋشىلەرگە قارسى ارەكەتكە بايلانىستى سىنىنىڭ اياسىندا بولعان. جاقىندا ۇلى بريتانيانىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى يۆەتت كۋپەر يران بيلىگىن ازاماتتاردىڭ زورلىق-زومبىلىق نەمەسە قۋدالاۋ قاۋپىنسىز بەيبىت نارازىلىق اكسيالارىنا قاتىسۋ قۇقىعىن قۇرمەتتەۋگە شاقىردى.
سونداي-اق يران بيلىگى نارازىلىق بىلدىرۋشىلەردى تۇتقىنعا العانى تۋرالى حابارلادى.
پەزەشكيان يراندا رەفورمالاردى جۇزەگە اسىرۋعا دايىن ەكەنىن مالىمدەدى.
يراندا نارازىلىق اكسيالارى كەزىندە قازا تاپقاندار ءۇشىن ءۇش كۇن ازا تۇتۋ كۇنى بولىپ جاريالاندى.
اۆتور
ەركەجان سماعۇلوۆا