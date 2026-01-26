يران كوسەمى بۋنكەرگە جاسىرىندى
استانا. قازاقپارات - يران كوسەمى - اياتوللا الي حامەنەي ا ق ش شابۋىلدارىنان ساقتانۋ ءۇشىن جەراستى بۋنكەرىنە ەۆاكۋاتسيالاندى. بۇل تۋرالى جەرگىلىكتى يران ينتەرنەشنل (Iran International) ) تەلەارناسى مالىمدەدى.
اقپاراتقا سۇيەنسەك، اياتوللا كەڭسەسىن ەندى حامەنەيدىڭ ءۇشىنشى ۇلى ماسۋد حامەنەي ۋاقىتشا باسقارادى. قازىر يران مەن ا ق ش اراسىنداعى جاعداي قايتا شيەلەنىسىپ تۇر. وعان دونالد ترامپتىڭ «تەگەران شەرۋشىلەرگە قارسى كۇش قولدانۋدى توقتاتپاسا، قاتاڭ شارالار قولدانىلادى» دەپ ەسكەرتۋى تۇرتكى بولدى.
بۇعان جاۋاپ رەتىندە يسلام ريەۆوليۋتسياسى ساقشىلار كورپۋسى جوعارى ازىرلىك جاعدايىنا كەلتىرىلگەن. ال ا ق ش تاياۋ شىعىسقا اسكەرىن شوعىرلاندىرا باستادى. جاقىندا ايماققا «اۆراام لينكولن» ۇشاق تاسىعىشى مەن بىرنەشە كەمە اتتاندىرىلدى.
سونداي-اق، ترامپ اكىمشىلىگى يراننىڭ مۇناي ساۋداسىنا قارسى سانكسيالاردى كەڭەيتتى. قارجى مينيسترلىگىنىڭ شەتەلدىك اكتيۆتەردى باقىلاۋ باسقارماسى جاڭا ليتسەنزيانى شىعارىپ، سانكسياعا ۇشىراعان زاڭدى تۇلعالاردىڭ ءتىزىمىن جاڭارتتى. وعان يراننىڭ كەمە ارقىلى تاۋار تاسىمالدايتىن كومپانيالارى مەن توعىز مۇناي تانكەرى ەندى. بۇل قادام ولاردىڭ ا ق ش ازاماتتارىمەن قانداي دا ءبىر مامىلەگە كەلىپ، كەلىسىمشارت ورناتۋىنا تىيىم سالادى. سونداي-اق كومپانيالاردىڭ ا ق ش- تاعى مەنشىگى بۇعاتتالادى. رەيتەر اگەنتتىگى «قۇراما شتاتتار بۇل ارەكەتكە تەگەراندى قولداۋعا باعىتتالعان قارجىلاندىرۋعا توسقاۋىل قويۋ ماقساتىندا بارىپ وتىر»، - دەپ حابارلايدى.
24.kz