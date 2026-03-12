يران كورشى ەلدەرگە شابۋىلدارىن دەرەۋ توقتاتۋى كەرەك - ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسى
استانا. KAZINFORM - ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسى يران يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ ا ق ش پەن يزرايلدىڭ شابۋىلدارىنا جاۋاپ رەتىندە كورشى ەلدەرگە شابۋىلدارىن ايىپتايتىن قارار قابىلدادى.
باحرەيننىڭ پارسى شىعاناعى ىنتىماقتاستىق كەڭەسى اتىنان ۇسىنعان قۇجاتتى قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ 13 مۇشەسى قولدادى، ال ەكەۋى - رەسەي مەن قىتاي - قالىس قالدى.
باحرەين وكىلىنىڭ مالىمدەۋىنشە، 135 مەملەكەت بىرلەسىپ ازىرلەگەن قاراردا يراننان كورشىلەس ەلدەرگە شابۋىلداردى دەرەۋ توقتاتۋ تالاپ ەتىلەدى. قۇجات اۆتورلارى يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ بۇل ارەكەتتەرىن حالىقارالىق قۇقىقتى بۇزۋ جانە حالىقارالىق قاۋىپسىزدىككە ەلەۋلى قاتەر ءتوندىرۋ دەپ اتايدى.
قۇجاتتا سونداي-اق «يراننىڭ ورمۋز بۇعازى ارقىلى حالىقارالىق كەمە قاتىناسىن جابۋعا، كەدەرگى كەلتىرۋگە نەمەسە باسقاشا ارالاسۋعا باعىتتالعان كەز كەلگەن ارەكەتتەرى نەمەسە قاۋىپتەرى ايىپتالادى».
باحرەيننىڭ ب ۇ ۇ- داعى تۇراقتى وكىلى دجامال فارەس الروۆاي قاراردى قابىلداۋ پارسى شىعاناعى مەملەكەتتەرىنىڭ جاھاندىق ەكونوميكاداعى نەگىزگى ءرولىن كورسەتەتىنىن مالىمدەدى.
- سوندىقتان بۇل ايماقتىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ايماقتىق ماسەلە عانا ەمەس، جاھاندىق ەكونوميكالىق تۇراقتىلىق پەن ەنەرگەتيكالىق قاۋىپسىزدىكپەن تىعىز بايلانىستى ورتاق حالىقارالىق جاۋاپكەرشىلىك. حالىقارالىق قاۋىمداستىق يراننىڭ اسىرەسە جاھاندىق ەكونوميكا، ەنەرگەتيكا، قاۋىپسىزدىك جانە جاھاندىق ساۋدا قاۋىپسىزدىگى ءۇشىن ستراتەگيالىق ماڭىزى بار ايماقتا ۇلتتاردىڭ تۇراقتىلىعىنا قاۋىپ توندىرەتىن ەگەمەن مەملەكەتتەرگە بۇل شابۋىلدارىن قابىلداماۋعا بەرىك نيەتتەندى، - دەپ مالىمدەدى ول.
رەسەي بەيبىت تۇرعىندار مەن ازاماتتىق ينفراقۇرىلىمعا جاسالعان بارلىق شابۋىلداردى ايىپتايتىن جانە بارلىق تاراپتاردى زورلىق-زومبىلىقتى توقتاتۋعا شاقىراتىن ءوز قارار جوباسىن ۇسىندى.
الايدا بۇل جوبا قاجەتتى داۋىس سانىن جيناي المادى. ونى نەبارى ءتورت دەلەگاتسيا قولداپ داۋىس بەردى - رەسەيدىڭ ءوزى، قىتاي، پاكىستان جانە سومالي، ەكى ەل قارسى داۋىس بەردى، ال توعىزى قالىس قالدى.
داۋىس بەرۋدەن كەيىن يراننىڭ ب ۇ ۇ- داعى ەلشىسى ءامىر-سايد يراۆاني كەڭەسكە قاراردىڭ قابىلدانۋىنا قاتىستى «تەرەڭ وكىنىشىن» ءبىلدىرىپ، كەڭەس الدىندا ءسوز سويلەدى، دەپ حابارلايدى Al Jazeera.
- بۇل قاۋىپسىزدىك كەڭەسى مەن حالىقارالىق قاۋىمداستىق ءۇشىن وتە قايعىلى كۇن. بۇگىنگى شەشىمنىڭ قابىلدانۋى - كەڭەستىڭ ابىرويىنا جاسالعان اۋىر سوققى جانە ونىڭ بەدەلىنە ماڭگىلىك داق قالدىرادى، - دەدى يراۆاني.
ول سونداي-اق 28- اقپاندا ا ق ش پەن يزرايلدىڭ شابۋىلدارى باستالعاننان بەرى 1348-دەن استام بەيبىت تۇرعىن قازا تاۋىپ، 17 مىڭنان استام ادام جاراقات العانىن مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، تۇرعىن ۇيلەر مەن اۋرۋحانالاردى قوسا العاندا 19 مىڭنان استام ازاماتتىق نىسان زاقىمدالعان.